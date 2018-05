Osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieniu będą mogły należeć do związków zawodowych - przewiduje projekt nowelizujący ustawę o związkach zawodowych. Pracodawcy twierdzą, że zmiany zaszkodzą zarówno przedsiębiorcom, jak i pracownikom. Związkowcy odpowiadają, że nowe prawo jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nie wolno ograniczać prawa do działania w związkach żadnej grupie pracowników.

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmieniającym ustawę o związkach zawodowych, który zakłada, że zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych będą mieli możliwość tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

To realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w czerwcu 2015 roku orzekł, że niezgodne z konstytucją jest odbieranie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych osobom na umowach cywilnoprawnych (zlecenie i o dzieło) oraz samozatrudnionym (prowadzącym własną działalność gospodarczą). Trybunał nakazał wykonanie wyroku niezwłocznie po jego ogłoszeniu i zmianę przepisów tak, aby tworzyć i zrzeszać się w związkach zawodowych mogli pracownicy bez względu na rodzaj zatrudnienia.

Trzy lata zwłoki

"Niezwłocznie" w polskich warunkach trwa już blisko trzy lata. Zmiany przepisów nie przeprowadził pod koniec rządów ani gabinet Ewy Kopacz (rząd PO-PSL) ani rząd PiS, na co zwracał uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.



Prace nad projektem przyśpieszyły dopiero jesienią zeszłego roku. Rząd w październiku 2017 roku przyjął projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przedłożony przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej i skierował go do prac w Sejmie. W kwietniu tego roku sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie podkomisji ds. rynku pracy na temat rządowego projektu ustawy a na początku maja, już po drugim czytaniu, w dodatkowym sprawozdaniu komisja odrzuciła poprawki do ustawy zgłoszone przez Nowoczesną.

Krytyczny głos

Projekt zmieniający ustawę o związkach zawodowych nie podoba się jednak przedsiębiorcom i pracodawcom. Zrzeszeni w Konfederacji Lewiatan twierdzą, że wejście nowego prawa "jeszcze bardziej skomplikuje prawo związkowe" na czym ucierpią nie tylko pracodawcy, ale i sami pracownicy.



- Regulacja przyjęta w tym kształcie nie wzmocni reprezentacji pracowniczej. Może prowadzić do osłabienia ruchu związkowego przez organizacje tworzone przez incydentalnie zatrudnianych, którzy nie czują więzi prawnej i odpowiedzialności za swój zakład pracy. Utrudni to dialog i relacje w zbiorowych stosunkach pracy, co podkreślały wszystkie organizacje pracodawców - mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i dodaje, że podstawowy cel nowelizacji, czyli rozszerzenie prawa do koalicji nie budzi zastrzeżeń pracodawców. Kontrowersje budzi zaś zrównanie "uprawnień do reprezentacji pracowników oraz osób wykonujących pracę zarobkową".



- Osoba wykonująca incydentalnie zlecenie trwające kilka miesięcy, świadcząc usługę nawet w wymiarze kilku godzin miesięcznie będzie traktowana jako nie tylko uprawniona do tworzenia i reprezentowania organizacji związkowej, ale także uzyska uprawnienia ochronne - tłumaczy Jacek Męcina, były wiceminister pracy. - Zatrudniający będzie musiał udowadniać, że wypowiedzenie kontraktu nie ma związku z funkcją związkową. W przypadku stosunku pracy można wyobrazić sobie ochronę, w przypadku więzi cywilnoprawnej trudno - dodaje.

Trwała więź

Jego zdaniem, reprezentowanie interesów i szczególne uprawnienia ochronne wymagają trwałej więzi a proponowany okres 6 miesięcy takiej trwałości nie gwarantuje.

Jego zdaniem, reprezentowanie interesów i szczególne uprawnienia ochronne wymagają trwałej więzi a proponowany okres 6 miesięcy takiej trwałości nie gwarantuje.

Piotr Szumlewicz, ekspert Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.



- Trudno mi pojąć, w jaki sposób przyznawanie praw osobom zatrudnianym na śmieciówkach miałoby być niekorzystne dla ruchu związkowego. Naszym zdaniem każdy pracownik powinien móc działać w organizacjach związkowych. To prawo nam daje Konstytucja RP i ten nasz pogląd podzielił Trybunał Konstytucyjny - podkreśla Piotr Szumlewicz.

Co ciekawe, zapis dotyczący wymogu 6-miesięcznego stażu pracy nie podoba się też OPZZ, ale zupełnie z innego powodu.



- Taki zapis budzi kontrowersje, bo staż pracy nie powinien mieć wpływu na prawo do działalności związkowej. Konfederacja Lewiatan chce, aby pracownicy zatrudnieni na umowach niestandardowych wciąż byli dyskryminowani i mieli mniejsze uprawnienia niż etatowcy. Tymczasem wyrok TK jasno wskazuje, że taka dyskryminacja byłaby sprzeczna z Konstytucją. Dla nas jest jasne, że nie powinno być pracowników czy związkowców gorszego sortu - dodaje Szumlewicz.

Informacje o firmie

Konfederacji Lewiatan w projekcie ustawy nie podobają się również kwestie finansowania przez pracodawcę etatów związkowych, zwłaszcza w przypadku osób incydentalnie świadczących pracę.



- Działalność związkowa powinna być finansowana ze składek. W Polsce dodatkowo pracodawca finansuje tzw. etaty związkowe (zależne od liczny zatrudnionych), a zgodnie z nowelizacją do tej liczby doliczać będziemy zatrudnionych na umowy cywilnoprawne członków związku - twierdzi prof. Jacek Męcina i dodaje, że dla jego środowiska niezrozumiałe są też zmiany poszerzające zakres informacji niezbędnych do działalności związkowej.



Piotr Szumlewicz odpowiada, że etatów związkowych nie ma w zdecydowanej większości polskich firm i to związki zawodowe wskazują, który ich przedstawiciel ma mieć taki etat.



- Mam nadzieję, że prof. Męcina, jako ekspert pracodawców, nie chce za związkowców decydować, kto reprezentuje pracowników - dodaje Szumlewicz. Ekspert OPZZ dodaje też, że związki zawodowe powinny mieć wiedzę dotyczącą kondycji ekonomicznej firmy, w której działają.

Ekspert OPZZ dodaje też, że związki zawodowe powinny mieć wiedzę dotyczącą kondycji ekonomicznej firmy, w której działają.

- Tak jest w większości krajów zachodnich. Poszerzenie zakresu informacji jest dosyć oczywiste, biorąc pod uwagę cele działania związków zawodowych. Jeżeli walczymy o podwyżki lub jesteśmy informowani o zmianach kadrowych w danej firmie, to powinniśmy znać jej kondycję finansową - twierdzi Szumlewicz.

Pod ścianą

W Polsce według Głównego Urzędu Statystycznego na umowach cywilnoprawnych, czyli tak zwanych śmieciówkach, w 2015 roku pracowało 1,3 miliona osób. Pod tym względem jesteśmy na niechlubnym pierwszym miejscu w Europie.



Z kolei liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą według GUS wynosiła w tym okresie - 1,1 mln osób. Również pod tym względem jesteśmy w europejskiej czołówce i zajmujemy 3. miejsce wśród krajów Unii Europejskiej.



Co ciekawe, z badań GUS wynika, że 80,2 proc. osób, które są zatrudnione na umowach cywilnoprawnych, pracują w takiej formie, bo zmusił ich do tego pracodawca. Podobnie jest wśród samozatrudnionych. Az 51,3 proc. osób z tej grupy założyło własną firmę, bo od tego powierzenie pracy uzależnił pracodawca.