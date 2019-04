Ministerstwo Finansów chce wprowadzić od 2020 roku nową stawkę podatkową. Osoby z najniższymi zarobkami będą oddawać państwu 17 zamiast 18 procent swoich dochodów. Dodatkowym warunkiem są jednak dochody poniżej 42 764 złotych w skali roku.

Szefowa resortu finansów Teresa Czerwińska przedstawiła w poniedziałek nowe założenia dla systemu podatkowego, w których zostało uwzględnionych pięć obietnic Prawa i Sprawiedliwości.

Oprócz nowego progu podatkowego, minister poinformowała o szczegółach zerowego PIT dla osób do 26. roku życia oraz obniżenia kosztów pracy. Morawiecki: nie opłaca nam się dzisiaj przyjąć euro Nie opłaca się nam dziś przyjąć waluty euro, opłaca się opierać naszą gospodarkę... zobacz więcej »

1. Nowa stawka PIT

Zgodnie z zapowiedzią szefowej MF nowa stawka podatkowa - 17 procent - ma obowiązywać osoby, których zarobki roczne nie będą przekraczały 42 764 zł. Obecnie dla najniższych zarobków (do poziomu 85 528 zł w skali roku) obowiązuje stawka PIT na poziomie 18 procent.

- Zmniejszenie PIT z 18 proc. do 17 proc. od roku 2020 to koszt 5,3-5,5 mld zł – poinformowała w poniedziałek dziennikarzy minister Czerwińska.

2. Zerowy PIT

Z ulgi podatkowej do 26 roku życia skorzystają tylko osoby na etacie zarabiający rocznie do 42 764 zł, czyli miesięcznie 3563,67 zł - ten sam próg zastosowano w przypadku 17-proc. stawki.

Według wyliczeń ministerstwa dzięki zerowemu PIT młodzi pracownicy będą mieli w portfelach w skali roku więcej o 2986 zł w przypadku maksymalnych dla tej tej ulgi zarobków. Osoby z minimalną pensją (2250 zł miesięcznie) zaoszczędzą 1592 zł.

- Koszt ulgi (zerowy PIT dla podatników do 26 roku życia - red.) dla budżetu w 2019 r. to 1,3 mld zł, z kolei w 2020 r. ten koszt będzie wyższy, wyniesie 1,7 mld zł, dlatego że będziemy zwracać zaliczki w roku 2020 za 2019 r. – powiedziała Czerwińska.

3. Niższe koszty uzyskania przychodu

Zmieni się również kwota kosztów uzyskania przychodów (KUP) - dzięki ich wzrostowi podatnicy będą mniej oddawali fiskusowi.

Osoby na jednym etacie zamiast 1335 zł będą mogli odliczyć 3000 zł rocznie. Dla dojeżdżających "jednoetatowców" (miejsce pracy znajduje się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania) KUP wyniesie 3600 zł w skali roku. Dla osób na wielu etatach będzie to odpowiednio 4500 zł i 5400 zł dla dojeżdżających. Koszt tej zmiany ministerstwo szacuje na 3,4 mld zł.

Jak napisał na Twitterze rzecznik ministerstwa finansów Paweł Jurek, koszt wyżej wymienionych trzech zmian w podatkach ma wynieść w 2020 roku w sumie 10,4 mld zł.



Koszt zmian w PIT w 2020 r: ulga w dla młodych osób (tzw. PIT 0) - 1,7 mld zł; podwyższenie kosztów uzyskania przychodów - 3,4 mld zł; obniżenie PIT do 17 proc. (próg 42764 zł) - 5,3 mld zł. W sumie w 2020 r - 10,4 mld zł — Paweł Jurek (@Pawel_Jurek) April 15, 2019





Jedna nowelizacja

Czerwińska zapowiedziała, że projekty zmniejszenia PIT do 17 proc., redukcji klina podatkowego i zerowy PIT dla pracowników poniżej 26 roku życia najpóźniej w ciągu dwóch tygodni trafią do konsultacji zewnętrznych. Ministerstwo chciałoby, aby w wszystkie te trzy elementy znalazły się "w jednej regulacji, w jednej nowelizacji".

- W zasadzie jesteśmy już gotowi z legislacją. (...) Projekt jest gotowy do wypuszczenia do konsultacji zewnętrznych. Myślę, że nastąpi to w ciągu najpóźniej dwóch tygodni - powiedziała minister finansów.

Czerwińska zapowiedziała, że dochody podatkowe w 2019 r. mogą być wyższe o ok. 9 mld zł. Poinformowała też, że w aktualizowanej przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji podwyższona została prognoza PKB na 2019 r. z 3,8 proc. do 4 proc.