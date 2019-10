We wtorek 1 października wchodzą w życie zmiany w PIT. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych spada do 17 procent, ponad dwukrotnie wzrastają natomiast koszty uzyskania przychodów. Dzięki temu o kilkadziesiąt złotych wzrośnie nasza pensja "na rękę".

Obniżenie do 17 proc. PIT-u i podniesienie kosztów uzyskania przychodów to kolejny etap zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, po likwidacji podatku PIT dla osób do ukończenia 26.

Wchodząca we wtorek 1 października w życia nowelizacja ustawy o PIT przewiduje, że niższa stawka podatku w skali podatkowej spadnie z 18 proc. do 17 proc., pozostawiona została natomiast 32 proc. dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

Będzie obniżka podatku. Prezydent podpisał ustawę Ustawa obniżająca stawkę PIT z 18 procent do 17 procent została podpisana przez... zobacz więcej » Nowa stawka podatkowa będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (umowa o pracę, zlecenia, dzieło), w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego.

Wyższe koszty

Jednocześnie wprowadzono regulacje, które podwyższają miesięczne oraz roczne koszty uzyskania przychodów dla pracowników.

Po zmianie przepisów koszty uzyskania przychodów wynoszą: 250 zł miesięczne (jednoetatowcy) - wcześniej 111,25 zł; 300 zł miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) - wcześniej 139,06 zł; 3000 zł roczne (jednoetatowcy, miejscowi) - wcześniej 1335,00 zł; 3600 zł roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) wcześniej 1668,72 zł; 4500 zł roczne (wieloetatowcy) dotychczas 2002,05 zł; 5400 zł roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) wcześniej 2 502,56 zł.

Oto wyliczenia dla umowy o pracę:

Źródło: tvn24bis.pl Skutki zmian w PIT



Resort finansów szacuje, że na zmianach skorzysta około 25 mln podatników.

Mniejszy klin

Jak tłumaczyło wcześniej ministerstwo finansów, wchodzące w życie zmiany w podatkach pozwolą obniżyć klin podatkowy (różnicę między faktycznym kosztem pracodawcy a pensją, jaką pracownik otrzymuje na konto).

MF wyjaśniało, że niższa, 17 proc. stawka PIT, będzie obowiązywać w ostatnim kwartale 2019 r., czyli przez jedną czwartą bieżącego roku. Przypominano, że do września nasze dochody w pierwszej skali podatkowej podlegały 18 proc. opodatkowaniu PIT.



Według wyliczeń MF zmiany będą kosztować finanse publiczne ok. 2,7 mld zł w 2019 roku; w kolejnych latach ok. 9,7 mld zł. Połowa to jednak koszt samorządów, które wcześniej apelowały do premiera o rekompensatę utraconych w związku ze zmianami w PIT wpływów.