Kilkudziesięciu związkowców Jastrzębskiej Spółki Węglowej wtargnęło w czwartek na posiedzenie rady nadzorczej spółki. Domagają się odpowiedzi, dlaczego rada odwołała wiceprezesa Artura Dyczkę. Chcą rezygnacji przewodniczącej rady Haliny Buk.

W miejscu posiedzenia rady, w siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju, doszło do przepychanek. Związkowcy domagają się wyjaśnień od przewodniczącej rady Haliny Buk, która próbowała ogłosić przerwę w obradach. Gdy Buk usiłowała wyjść z sali, związkowcy nie wypuścili jej.



- Właściciel i rada nadzorcza destabilizują Jastrzębską Spółkę Węglową. To bandyctwo pierwszej klasy - powiedział dziennikarzom przewodniczący Solidarności w JSW Sławomir Kozłowski. Związkowcy zebrani w sali obrad RN zażądali rezygnacji Buk deklarując, że nie wyjdą z sali, dopóki nie zrezygnuje. "Rezygnacja, rezygnacja" oraz "Warszawiacy, do domu" - to hasła, które skandowali.

Zmiany w JSW

Posiedzenie rady nadzorczej JSW rozpoczęło się w czwartek krótko po południu. Niedługo potem związkowcy otrzymali od swoich przedstawicieli w radzie informację, że w przyjętym programie czwartkowego posiedzenia znalazł się punkt dotyczący zmian w zarządzie spółki. Tym samym nie ma pewności, czy prezes JSW Daniel Ozon zachowuje swoje stanowisko, czego domagają się związkowcy. Od środy przed siedzibą spółki trwa akcja protestacyjna.



Podczas obrad rady nadzorczej związkowcy otrzymali także informację o odwołaniu przez nią wiceprezesa JSW ds. strategii i rozwoju Artura Dyczki. Buk tłumaczyła, że "członkowie rady utracili zaufanie do zarządu JSW". Oceniła, że "zarząd naruszył zasady ładu korporacyjnego".

Pojawiły się też pogłoski o możliwym odwołaniu wiceprezes JSW ds. handlu Jolanty Gruszki.



Po tych informacjach związkowcy wtargnęli na posiedzenie rady nadzorczej żądając informacji o planowanych zmianach kadrowych. Przewodnicząca rady poinformowała, że rada miała zamiar zaprezentować je związkom w piątek. Sekretarz rady powiedział, że nie jest upoważniony do przekazywania informacji.

Związkowcy nie godzą się na – jak to określają – wyprowadzanie pieniędzy ze spółki na projekty niezwiązane z jej działalnością. W obecnym prezesie spółki, kierującym JSW od marca 2017 r. Danielu Ozonie, upatrują gwaranta stabilności oraz zarządzania zgodnego z interesem firmy i jej pracowników. Halina Buk zaprzeczyła w czwartek, by z funduszu stabilizacyjnego JSW miały być wyprowadzane pieniądze.