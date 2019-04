Rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu Rodzina 500 plus na pierwsze dziecko - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Projekt przewiduje, że prawo do świadczenia 500 plus będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18. roku życia, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny.



"Uzasadnienie 500 plus na pierwsze dziecko pozostaje zagadką". Najnowszy raport Na rozszerzeniu świadczenia 500 plus także na pierwsze dziecko najbardziej skorz... zobacz więcej » Obecnie świadczenie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych - 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

"Rewolucja prorodzinna"

- Przeszliśmy rewolucję, pozytywną rewolucję prorodzinną, pozytywną rewolucję prorozwojową, rewolucję gospodarczą. Ona powoduje, że dzisiaj mamy jeden z najwyższych wzrostów gospodarczych przy zrównoważeniu czynników makroekonomicznych - stwierdził premier.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że program Rodzina 500 plus ma koncentrować się na skutkach długo-, średnio- i krótkookresowych. Wskazał, że jednym z podstawowych czynników osłabiających wzrost gospodarczych jest "osłabienie demografii".

- A więc w tym długim horyzoncie czasowym: 10, 20, 30 lat, program 500 plus, program, który ma służyć dzietności, ma służyć temu, żeby poprawić demografię Polski, żeby była młodzież, która będzie potem pracowała i na nasze emerytury, i na rozwój gospodarczy całego kraju. To po to tworzymy ten program, dla długofalowego rozwoju Polski – powiedział.

Dodał, że skutki programu będą widoczne także w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Wskazał, że rodziny korzystające już ze świadczenia 500 plus więcej inwestują m.in. w zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy wakacyjne i w sport.

- Krótka perspektywa – jak mówił premier – bezpośrednio wpływająca na najbliższe kwartały, jeden, dwa lata to przełożenie na fazę cyklu koniunkturalnego. - Jesteśmy w fazie pewnego spowolnienia. Wtedy klasyczną odpowiedzią (…) jest odpowiedź fiskalna. (…) Odpowiedzialny rząd robi to, na co ma wpływ, w tym przypadku wykonujemy impuls fiskalny, dokonujemy zmiany w wydatkach, która przełoży się również na wygładzenie cyklu koniunkturalnego – dodał szef rządu.

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska stwierdziła, że program Rodzina 500 plus był "przełomem polskiej polityki społecznej".

Dodała, że program realizuje trzy podstawowe cele. - Po pierwsze – poprawa dzietności, po drugie – redukcja ubóstwa, w tym likwidacja ubóstwa dzieci, i po trzecie – inwestycja w kapitał ludzki – powiedziała minister.



Minister @E_Rafalska w @GPW_WSExchange: zmiany wejdą w życie w lipcu tego roku. Od lipca będzie można składać wnioski online o #rodzina500plus. Od sierpnia także tradycyjnie papierowo. pic.twitter.com/AWa7kO7ih3 — Ministerstwo Rodziny (@MRPiPS_GOV_PL) 16 kwietnia 2019





Koszty 500 plus

Koszt rozszerzonego programu 500 plus w 2019 r. to ok. 31 mld złotych, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł - podano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.



- W ramach tego budżetu (na 2019 rok), najprawdopodobniej, to się okaże przed końcem roku, bez konieczności nowelizacji, będziemy w stanie sfinansować również ten program (500 plus - red.) - powiedział we wtorek Morawiecki.



Jak poinformowała we wtorek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, do tej pory do rodzin trafiło prawie 69 mld zł z programu Rodzina 500 plus.



"Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci" - dodano w komunikacie po posiedzeniu rządu.



Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach, tj. bez kryterium dochodowego będzie można składać w wersji papierowej – od 1 sierpnia 2019 r., a w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2019 r.