O tym, że program 500 plus ma obowiązywać od pierwszego dziecka w rodzinie, wiedzą już zapewne wszyscy rodzice. Rząd planuje jednak jeszcze kilka innych ważnych zmian.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował o tym, że rząd przyjął projekt ustawy dotyczącej rozszerzenia programu Rodzina 500 plus.

Oto najważniejsze zmiany w 500 plus:

1. Będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18. roku życia. Obecnie jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych - 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością.

2. Rodzice będą mieli trzy miesiące od dnia urodzenia dziecka na złożenie wniosku, a i tak dostaną świadczenie za cały ten czas. Teraz świadczenie wychowawcze przysługuje dopiero od miesiąca złożenia wniosku.

3. Zniesienie wymogu ustalenia alimentów. W tym momencie samotne matki i ojcowie, którzy nie wystąpili o alimenty od drugiego rodzica, nie dostają świadczenia 500 plus.

4. Rezygnacja z kryterium dochodowego ma, według rządu, zdecydowanie skrócić i uprościć proces przyznawania świadczenia.

5. Wprowadzenie ciągłości 500 plus drugiemu rodzicowi dziecka. Świadczenie będzie przyznawane nawet w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. W takim przypadku 500 plus przejdzie na drugiego rodzica.

6. 500 plus zacznie być przyznawane jako dodatek wychowawczy dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

7. Rezygnacja z decyzji administracyjnej - odpowiedź o przyznaniu świadczenia będzie przesyłana automatycznie na adres poczty elektronicznej. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie można odebrać osobiście. Jej nieodebranie nie wstrzyma wypłaty świadczenia.

8. Przesunięcie okresu "świadczeniowego" oraz składania wniosków. Do tej pory rodziny składały wnioski o wszystkie świadczenia (wychowawcze, Dobry start, rodzinne i z funduszu alimentacyjnego) w tym samym momencie. Od 2021 r. składanie wniosków zostanie przesunięte z lipca na luty, a okres "świadczeniowy" z październik-wrzesień na czerwiec-maj.

Koszt 500 plus

Koszt rozszerzonego programu 500 plus w 2019 r. to ok. 31 mld złotych, a w 2020 r. – ok. 41 mld zł - podano w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

"Obecnie z programu korzysta ponad 3,6 mln dzieci, czyli 52 proc. wszystkich dzieci do 18. roku życia. Szacuje się, że po rozszerzeniu programu skorzysta z niego 6,8 mln dzieci" - dodano w komunikacie.