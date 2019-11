Premier Mateusz Morawiecki zaapelował w swoim expose o zmianę Konstytucji w taki sposób, aby zagwarantować prywatność i ochronę pieniędzy Polaków zgromadzonych w PPK i IKE. - To bardzo dobra propozycja - ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Ekonomiści są podzieleni.

- Dziś dajemy Polakom wybór. W naszym projekcie każdy może otrzymać pieniądze z OFE, które staną się prywatnymi środkami gromadzonymi na emeryturach, ale można też swoją składkę przepisać do konta w ZUS. Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że partnerstwo i wolność decydowania rodzi zaufanie, a nie ma systemu emerytalnego bez zaufania, ale zrobiliśmy coś znacznie więcej - wprowadziliśmy pierwszy, przełomowy program prywatnego oszczędzania. Prywatnego oszczędzania, które jest podstawą zdrowego liberalizmu i kapitalizmu, podstawą zdrowej gospodarki - powiedział w expose szef rządu o programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.



Mówiąc o PPK, premier podkreślał, że jest to program, który daje możliwość długofalowego formowania polskiego kapitału. - Nasz program jest programem zainicjowanym przez rząd, ale oszczędności, które gromadzą w nim Polacy, są środkami w pełni prywatnymi i dziedziczonymi - mówił.



- Ale jednocześnie rozumiemy nieufność Polaków do systemu. Nie wzięła się ona znikąd. Dlatego mam propozycję do wszystkich siedzących tutaj na sali: naprawmy to wspólnie. Zmieńmy Konstytucję RP tak, aby zagwarantować środki PPK i Indywidualnych Kont Emerytalnych, zagwarantować ich prywatność i ochronę - tak możemy odzyskać zaufanie obywateli, przywrócić im wiarę w godną egzystencję - powiedział szef rządu.

Szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, zapytany o pomysł zmian w Konstytucji ocenił, że jest to "bardzo dobra propozycją i dobrze byłoby, gdyby została poparta przez wszystkie siły polityczne".

- Poziom zaufania do systemu emerytalnego jest mały, a to jest na to odpowiedź. Nawoływałem do tego od wielu miesięcy, żeby zwiększyć ten poziom gwarancji np. poprzez wprowadzenie regulacji, że zmiana tego typu ustaw (dotyczących systemu emerytalnego - red.) wymaga kwalifikowanej większości głosów. Nie chodzi o dyskusje czy to (środki w PPK - red) jest prywatne, czy nie prywatne, premier powiedział, że to prywatne. Chodzi o stabilność regulacji - dodał.

W podobnym tonie wypowiedział się wiceprezes PFR Bartosz Marczuk. "Trudno wyobrazić sobie, by jakaś partia tego nie poparła" - zaznaczył.



Według zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Rafała Mikusińskiego "każda zmiana przepisów, a w szczególności Konstytucji, w celu zagwarantowania prywatności i ochrony środków zgromadzonych w PPK i na IKE z pewnością przyczyni się do wzrostu zaufania obywateli do systemu emerytalnego".

"Co ważniejsze, byłoby to istotne wsparcie w upowszechnianiu długoterminowego i systematycznego oszczędzania w społeczeństwie z przeznaczeniem na emeryturę, co stanowiłoby wzmocnienie roli rynku kapitałowego w dostarczaniu finansowania do polskich przedsiębiorstw" - napisano na Twitterze KNF.





Zdaniem ekonomisty PKO BP Piotra Bujaka wpisanie do Konstytucji gwarancji dla PPK i IKE "pomogłoby odbudować wiarygodność kapitałowej części polskiego systemu emerytalnego po jej dewastacji w latach 2013-2014".



"Aby zwiększyć zaufanie do instytucji finansowych jak PPK czy IKE nie potrzeba zmieniać konstytucji, jak proponuje premier, wystarczy jej przestrzegać" - ocenia jednak reprezentująca przedsiębiorców Konfederacja Lewiatan.

W ocenie dziennikarza ekonomicznego Macieja Głogowskiego premier Morawiecki "zorientował się, że PiS rozwala system emerytalny (obniżka wieku emerytalnego, 30krotność, przepisanie OFE do ZUS, ale bez dziedziczenia), więc zaproponował, by PPK i IKE wpisać do Konstytucji (dać gwarancję prywatności)".

"To najlepszy dowód, że PiS wie, jak rozwala system" - skomentował Głogowski na Twitterze.

Z kolei Marek Chądzyński z "Dziennika Gazety Prawnej" w odpowiedzi napisał, że "dotychczasowe publiczne deklaracje - że jako prywatne IKE pieniądze z OFE będą nie do ruszenia - wydają się nie wystarczać nawet tym, którzy je składali".



"O ile dobrze rozumiem, premier Morawiecki publicznie stwierdził, że ludzie nie mają zaufania do systemu emerytalnego i że to uzasadnione. Po czym uznał, że jak zmieni konstytucję, to to zaufanie przywróci. To jest niesamowita koncepcja intelektualna" - napisał dziennikarz ekonomiczny Rafał Hirsch.



Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.



Pracownicze Plany Kapitałowe. Ostatni dzień na zawarcie umowy Tylko do wtorku 12 listopada firmy zatrudniające ponad 250 pracowników mają czas... zobacz więcej » Do PPK zostają automatycznie zapisani pracownicy w wieku od 18 do 55 lat. Pozostali, którzy przekroczyli 55. rok życia, mogą przystąpić do systemu na własny wniosek. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w PPK, a także w dowolnym momencie do nich przystąpić.



Tzw. podstawowe wpłaty do PPK, finansowane przez pracowników i pracodawców, wyniosą: 2 proc. wynagrodzenia brutto, które zapłaci pracownik (przy czym osoby zarabiające mniej niż 120 proc. minimalnego wynagrodzenia mogą wnioskować o obniżenie składki do 0,5 proc.); 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika, które ma wpłacać pracodawca.



Dopłata z Państwowego Funduszu Pracy wyniesie 20 zł miesięcznie, co w skali roku daje 240 zł. Dodatkowo, w pierwszym roku pracownicy otrzymają także tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Firmy włączane są do PPK stopniowo, zaczynając od największych. Program objął 1 lipca br. te z nich, które 31 grudnia 2018 zatrudniały co najmniej 250 pracowników. Do 26 października Polski Fundusz Rozwoju otrzymał potwierdzenie o podpisaniu na czas takich umów przez 3871 firm, czyli 97 proc. uczestniczących w tej fazie programu PPK.



Do 12 listopada największe firmy miały czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Natomiast pierwsze wpłaty do PPK pracodawca powinien naliczyć i pobrać już od pierwszego wynagrodzenia, wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie o PPK. Wpłaty należy przekazać do instytucji finansowej począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę o prowadzenie PPK.