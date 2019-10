W nocy z soboty na niedzielę przestawiamy czas z letniego na zimowy, dzięki czemu będziemy spali o godzinę dłużej. W związku z tą zmianą część pociągów zatrzyma się jednak na godzinny postój.

W Unii Europejskiej nadal trwają prace w sprawie propozycji nowych regulacji w sprawie zmiany czasu.

Przepisy nie uzyskały do tej pory akceptacji krajów Wspólnoty, a to oznacza, że w stosunku do ubiegłego roku nic się nie zmieniło i pod koniec tego miesiąca przestawimy zegarki z czasu letniego na zimowy.

W tym roku zmiana czasu z letniego na zimowy nastąpi w nocy z 26 na 27 października. O godzinie 3.00 należy przestawić wskazówki zegara na godzinę 2.00.

Zmiany w kursowaniu pociągów

Likwidacja zmiany czasu z problemami. "Dyskusje się toczą" Likwidacja zmiany czasu wciąż bez zielonego światła od państw członkowskich Unii... zobacz więcej » Oznacza to zmiany dla części pasażerów podróżujących tej nocy. "Zmiana czasu letniego na zimowy wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy. Tym samym 17 pociągów PKP Intercity kursujących w noc przejściową zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, po czym wyruszy w dalszą trasę, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy" - poinformowała spółka w komunikacie.



Godziny przyjazdu do miejscowości docelowych nie ulegną zmianom. W praktyce oznacza to, że na przykład skład TLK Ustronie relacji Przemyśl - Kołobrzeg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2.59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3.00 nowego czasu.









Komunikat związany ze zmianą czasu opublikowała na swojej stronie również spółka PKP Szybka Kolej Miejska. Jak poinformowano, większość pociągów SKM w noc przejściową będzie kursować bez zmian.

Wyjątkiem jest odcinek Gdańsk Śródmieście - Wejherowo - Gdańsk Śródmieście:



1. Pociąg 59704 relacji Wejherowo (odjazd 2.32) - Gdańsk Główny (przyjazd 3.42) kursuje na całej trasie już według czasu zimowego.



2. Pociąg 95703 relacji Gdańsk Główny (odjazd 2.03) – Wejherowo (przyjazd 3.13 ) kursuje na całej trasie już według czasu zimowego.

Przewozy Regionalne poinformowały z kolei, że w związku z całkowitą, nocną przerwą techniczną w ruchu pociągów na stacji Poznań Główny w nocy z 26 na 27 października, w godzinach 22.00 do 6.00, zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza na odcinkach: Poznań Główny - Poznań Starołęka - Poznań Główny; Poznań Główny - Luboń k/Poznania - Poznań Główny.

Najwięksi przewoźnicy

Z danych Urzędu Transportu Kolejowego za okres od stycznia do sierpnia tego roku wynika, że przewoźnicy w Polsce obsłużyli w tym czasie ponad 217 milionów pasażerów.

Najwięcej z nich skorzystało z usług Przewozów Regionalnych. Na drugim znalazły się Koleje Mazowieckie, a na trzecim - PKP Intercity. Pierwszą piątkę uzupełniły: PKP SKM oraz Koleje Śląskie.