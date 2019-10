Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy w realizacji płatności kartami. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów części banków.

Santander

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci Santander Bank Polska.

W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, 27 października w godzinach 0.30-3.30, klienci nie będą mogli: zlecać transakcji w bankowości mobilnej i internetowej, płacić w sklepach internetowych, korzystać z BLIKA.

Bank Pekao

W związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 1.30-4.00, wystąpi przerwa techniczna w dostępie do serwisów Pekao24 (w tym aplikacji PeoPay) oraz usług maklerskich.

mBank

W efekcie, w nocy z soboty na niedzielę w godzinach 2.30-6.00, klienci nie zapłacą kartą, nie wypłacą gotówki z bankomatu oraz nie skorzystają z wpłatomatu. Pomiędzy godziną 2.30-8.00 nie będzie możliwości zalogowania się na konto w internecie. Niedostępna będzie również aplikacja mobilna. W godzinach 2.00-8.30 nie będzie też możliwości złożenia żadnego wniosku.

Godzinę rozpoczęcia przerwy podano dla czasu letniego, zakończenie dla czasu zimowego.



"Podczas przerwy dodzwonisz się na mLinię, skontaktujesz się z ekspertem online. Uzyskasz informacje o naszej ofercie, jednak nie zrealizujesz żadnej operacji" - czytamy w komunikacie.

"Prosimy, wszystkie ważne przelewy zleć wcześniej. Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele banku.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach od 0.00 do 5.30, zaplanowano prace serwisowe.



W tym czasie klienci mogą mieć trudności ze skorzystaniem z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz

płatności internetowych za pomocą Płać z ING.



W tym czasie będą również utrudnienia w korzystaniu z kart. Klienci ING nie będą mogli: aktywować kart i nadać im PIN-u, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie i aktywować płatnością tą kartą, dodać karty Visa zbliżeniowej do aplikacji Google Pay i Apple Pay, a także wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej.



Dodatkowo, jak poinformowano w komunikacie, przelewy pomiędzy rachunkami w ING Banku Śląskim, przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 w sobotę, zostaną wysłane tego samego dnia, natomiast zaksięgowane w poniedziałek.



"Jeśli możesz wypłać gotówkę i zrób przelewy oraz zakupy w internecie wcześniej" - radzą przedstawiciele ING.

BNP Paribas

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 23.30 do 10.00, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Bank Pocztowy

Prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone także w Banku Pocztowym w piątek od godziny 21.30 do soboty maksymalnie do godziny 18.00.



"W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów powinny przebiegać bez zakłóceń" - poinformowano w komunikacie. Przelewy natychmiastowe będą niedostępne od piątku od 21.30 do soboty do godziny 12:00.



Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym.

Nest Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 22.00 czasu letniego do 4.30 czasu zimowego, zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W tym czasie wystąpią czasowe utrudnienia w dostępie do konta.



Bankowość internetowa i aplikacja mobilna działać będą w trybie przyjmowania zleceń, co oznacza, że zlecenia (na przykład zlecenie przelewu) zostaną zapisane w systemie, ale zrealizowane dopiero po zakończeniu prac.

"Nie będzie możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego" - dodano w komunikacie. Niedostępne będą też płatności za zakupy internetowe z wykorzystaniem NestPrzelewu.

Przedstawiciele Nest Banku zapewniają, że "transakcje kartowe będą realizowane bez przeszkód".