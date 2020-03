Zmiana czasu letni jest wyczekiwana przez wielu z nas. Poniżej dowiesz się, kiedy trzeba będzie przestawić zegarki z czasu zimowego na czas letni w 2020 roku i od kiedy będziemy cieszyć się później zapadającym zmrokiem.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o tym, jak uciążliwe są ciągłe zmiany czasu. Zmiana czasu na letni i zimowy miała być nawet wycofana. Propozycja nowych unijnych regulacji w sprawie zmiany czasu nie uzyskała jeszcze akceptacji państw Unii Europejskiej.

Co to oznacza? To, że w stosunku do ubiegłego roku nic się nie zmieniło i nadal dwa razy w roku musimy przestawiać zegarki.

Zmiana na czas letni 2020 - kiedy przestawiamy zegarki?

Jak co roku w ostatnią niedzielę marca przechodzimy z czasu zimowego na letni i wówczas przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00.

W 2020 roku zmiana na czas letni wypada 29 marca.

W przypadku zmiany czasu z letniego na zimowy zegarki przestawiamy w ostatnią niedzielę października z godziny 3.00 na 2.00. W tym roku będzie to 25 października.

Projekt wycofania zmiany czasu

W marcu 2019 roku Parlament Europejski w Strasburgu opowiedział się za projektem regulacji, które mają znieść w państwach Unii Europejskiej zmianę czasu, czyli przestawianie zegarków dwa razy w roku.

Projekt znowelizowanej dyrektywy zakłada, że ostatnia zmiana czasu w UE miałaby nastąpić w 2021 roku. Państwa członkowskie UE mają mieć prawo do decydowania o swojej strefie czasowej.

Projekt w wersji ustalonej przez PE stał się mandatem do negocjacji z Radą Unii Europejskiej (krajami członkowskimi) nad ostatecznym kształtem regulacji.

Wcześniej, w wakacje 2018 roku, Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje publiczne i pytano o wycofanie zmiany czasu. Zebrano 4,6 mln odpowiedzi - to największa liczba w historii. Wynik? 84 proc. respondentów opowiedziało się za zniesieniem zmian czasu.

Czy Polacy chcą wycofania zmian czasu?

Jak wynika z badania CBOS przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii zdecydowana większość Polaków chciałaby rezygnacji z dwukrotnej w ciągu roku zmiany czasu. Przeciw temu rozwiązaniu opowiada się ponad trzy czwarte ogółu badanych (78,3 procent), podczas gdy za jego utrzymaniem jest jedynie 14,2 procent.

Badanie, przeprowadzone między 29 listopada a 7 grudnia 2018 roku na próbie 942 osób, pokazało również, że większość dorosłych obywateli - przy przejściu na jeden czas - wolałaby czas letni środkowoeuropejski, popularnie zwany "czasem letnim".

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na całym świecie. W 2014 roku na stałe na czas zimowy przeszła Rosja. W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946-1949 i 1957-1964. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku.