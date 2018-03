W opinii ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro zarobki niektórych prezesów spółek Skarbu Państwa nadal są zdecydowanie zbyt wysokie i powinny być obniżone. Podobne zdanie ma też szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. To reakcja na opublikowane przez tvn24bis.pl zestawienie zarobków prezesów spółek Skarbu Państwa w 2017 roku.

Goszczący w piątek w Gdańsku szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro zostali poproszeni przez dziennikarzy o ocenę wysokości ubiegłorocznych zarobków prezesów spółek skarbu państwa, w tym prezesa PKO BP, którego pensja w 2017 r. wyniosła 3,3 mln zł.

SPRAWDŹ ZAROBKI PREZESÓW SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA

"Jest jeszcze wiele do zrobienia"

- Wiele się zmieniło w stosunku do rządów PO i PSL i jeśli porównać zarobki prezesów ogromnej większości spółek Skarbu Państwa, jestem przekonany, że one się zmieniły na korzyść społeczną, a na niekorzyść tych, którzy te funkcje pełnią, mimo że pełnią je chyba lepiej, ponieważ wyniki większości tych spółek są znacznie lepsze pod rządami "dobrej zmiany" - powiedział Ziobro.



Z Kancelarii Prezydenta do ubezpieczeniowego giganta. Sadurska zarobiła 421 tysięcy w pół roku W 2017 roku Małgorzata Sadurska zarobiła w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń 421... zobacz więcej » Minister dodał, że jego osobistym zdaniem "te zarobki co niektórych prezesów nadal są zdecydowanie zbyt wysokie i powinny być obniżone".



- Widzimy dzisiaj po wynikach spółek Skarbu Państwa, że są dobrze zarządzane i tam prezesi powinni zarabiać dobre wynagrodzenia, tak samo jak i pracownicy, bo to w końcu wszyscy wypracowują ten zysk w tej firmie - powiedział z kolei szef NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.



Dodał, że jeśli chodzi o prezesów banków, to ich zarobki są "niewspółmierne". - Dla zwykłego pracownika są to niebotyczne kominy - powiedział Duda dodając, że premier Mateusz Morawiecki "powinien przyjrzeć się tego rodzaju działaniom". - Jest jeszcze wiele do zrobienia - powiedział dodając, że zarobki pracowników, kadry średniego szczebla i wysokiego szczebla powinny być ustalane "na zasadzie proporcjonalności". - A niejednokrotnie to ma się nijak do faktycznych zarobków prezesów - powiedział Duda.

Zarobki prezesów

Według naszego zestawienia najwyższą pensję wśród prezesów spółek Skarbu Państwa, które już opublikowały swoje raporty za 2017 r., miał w zeszłym roku prezes PKO BP - Zbigniew Jagiełło. Jego wynagrodzenie to łącznie 3,3 miliona złotych, czyli 275 tys. zł miesięcznie. Lwia część rocznej kwoty, bo 798 tys. zł, to ekwiwalent za m.in. niewykorzystany urlop.

Blisko 1,5 miliona złotych w pięć miesięcy. Gigantyczne zarobki byłego wiceprezesa PZU Były poseł PiS Andrzej Jaworski tylko w ubiegłym roku zarobił w Powszechnym Zakł... zobacz więcej » W czołówce najlepiej zarabiających szefów spółek Skarbu Państwa był w zeszłym roku także Michał Krupiński, który w 2017 roku zarządzał dwoma gigantami - do drugiej połowy marca szefował Grupie PZU a od połowy czerwca zasiadał w fotelu prezesa Pekao SA.



Wynagrodzenie Krupińskiego w PZU wyniosło 2,086 mln zł (w tym premia 895 tys. zł). Kolejny milion złotych, a dokładnie 1,06 mln zł zarobił w pół roku w banku Pekao SA. Oznacza to, że łącznie w 2017 roku Krupiński wzbogacił się o 3,1 mln złotych. Średnio daje to 258 tysięcy złotych miesięcznie.

Na jedne z najwyższych zarobków mógł liczyć również wieloletni polityk PiS, jeden z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, Wojciech Jasiński. Były już prezes PKN Orlen zarobił w 2017 roku łącznie 2 miliony i 786 tysięcy złotych, czyli średnio 232 tysiące złotych miesięcznej pensji.

W czwartek pisaliśmy również o zarobkach Małgorzaty Sadurskiej oraz Andrzeja Jaworskiego w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń.