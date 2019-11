Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Niemal co piąta wycieczka z biurem podróży w okresie jesienno-zimowym to wyprawa w bardziej odległe rejony świata - wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Jak wyjaśnia Radosław Damasiewicz z PIT, w odróżnieniu od letnich wakacji w stosunku do poprzedniego sezonu na liście najpopularniejszych egzotycznych kierunków miały miejsce duże przetasowana.

Z opracowania "Zagraniczne wakacje Polaków” wynika, że egzotyczne wyjazdy stanowią 17,2 procent wszystkich podróży z biurami zarezerwowanymi na okres od jesieni do wiosny 2020.

Najpopularniejsze kierunki

W tym roku na czele rankingu znalazła się Tajlandia z 15-procentowym udziałem w rynku. Na podium znalazły się także Zjednoczone Emiraty Arabskie - 12,1 procent oraz Malediwy - 7,4 procent. Pierwszą piątkę uzupełniają: Wyspy Zielonego Przylądka - 7 procent i Kenia - 6,7 procent.

Rośnie też zainteresowanie Chinami czy Kubą.









"W odróżnieniu od ustabilizowanych preferencji dotyczących wakacji w lecie, wyjazdy egzotyczne to duże przetasowania. Kenia, numer jeden w poprzednim 'egzotycznym sezonie' (mowa o rezerwacjach zakładanych do 20 września), spada na 5. miejsce, zaś z czwartego na drugie wędrują Zjednoczone Emiraty Arabskie" - powiedział, cytowany w raporcie, dyrektor marketingu w PIT Radosław Damasiewicz.



W opracowaniu zwrócono uwagę, że podobnych ruchów jest sporo, a wszystko za sprawą atrakcyjnych cenowo ofert.

Koszt wyjazdu

Jak czytamy w raporcie, wyjazdy do Tajlandii czy na Malediwy można zarezerwować o ponad 100 złotych na osobę taniej niż w poprzednim sezonie. Wciąż jednak to wydatek znacząco wyższy niż typowy urlop wakacyjny - średnia cena imprezy sięga 6 tysięcy złotych.

Zdaniem PIT cena nie jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę w wyjazdach egzotycznych. Turyści z zasobniejszym portfelem chcą również poznawać nowe miejsca.

Z opracowania wynika także, że w zeszłym sezonie blisko dwie trzecie turystów zaplanowało wyjazd trwający nawet 14 dni, w tym przy podobnych planach na sezon pozostała nieco ponad połowa.









Wakacje powinny być jednak bardziej komfortowe - tak przynajmniej mówią statystyki dotyczące rezerwacji obiektów pięciogwiazdkowych. W tym wypadku zanotowano wzrost o około 10 punktów procentowych. W przypadku 50,3 procent wyjazdów ma być to pobyt all inclusive.









Dane, na podstawie których opracowano raport, pochodzą z systemów rezerwacyjnych trzech wiodących na polskim rynku multi-agentów turystycznych: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl, którzy dystrybuują oferty wszystkich polskich touroperatorów.