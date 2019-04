Minister Ardanowski chce, by polskie ziemniaki były odpowiednio oznaczane

Minister Ardanowski chce, by polskie ziemniaki były odpowiednio oznaczane "Źródło: tvn24"

Odtwórz: Minister Ardanowski chce, by polskie ziemniaki były odpowiednio oznaczane

Odtwórz: Minister Ardanowski chce, by polskie ziemniaki były odpowiednio oznaczane

Ziemniaki będą oznaczane flagami kraju, z którego pochodzą. Tak wynika z rozporządzenia przygotowanego przez ministra rolnictwa w porozumieniu z ministrem zdrowia. "Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podpisałem rozporządzenie" - poinformował na Twitterze szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych w czwartek zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Ustaw.

"Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podpisałem rozporządzenie, które wprowadzi znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Teraz wystąpię też do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania mięsa" - poinformował na Twitterze minister rolnictwa.



Min. @jkardanowski: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami podpisałem rozporządzenie, które wprowadzi znakowanie ziemniaków flagą państwa, z którego one pochodzą. Teraz wystąpię też do Komisji Europejskiej o notyfikację znakowania mięsa pic.twitter.com/mrEQs3YmOl — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) April 18, 2019





Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Ziemniaki z flagą

Koniec gorszych produktów dla Polaków? "Podejrzewam, że niewiele się zmieni" - Niestety w przepisach zakazujących sprzedaży produktów podwójnej jakości wprow... zobacz więcej » Przedstawiciele ministerstwa wskazali, że celem nowelizacji rozporządzenia jest udostępnienie konsumentom informacji o państwie pochodzenia ziemniaków dostępnych w obrocie detalicznym.



"Informacji wskazującej państwo pochodzenia będzie towarzyszyć wizerunek flagi tego państwa. Informacja będzie wymagana zarówno w przypadku ziemniaków pakowanych (z wyłączeniem tych których opakowania oznakowano logo >>Produkt polski<<) jak i sprzedawanych >>na wagę<< - wyjaśniono.

Co ważne, wymóg znakowania ziemniaków będzie dotyczył tylko krajowych podmiotów oferujących ziemniaki w opakowaniach i producentów spoza UE, Turcji i państw członkowskich EFTA (Islandia, Szwajcaria, Norwegia, Lichtenstein).

W przypadku opakowanych ziemniaków sprowadzanych z wyżej wymienionych kierunków, informacje o pochodzeniu ziemniaków będzie trzeba podawać "na wywieszce umieszczonej w widocznym miejscu, towarzyszącej bezpośrednio ich prezentacji".

Jak czytamy w rozporządzeniu, opakowane ziemniaki, które zostały oznakowane i wprowadzone do sprzedaży zgodnie z dotychczasowymi przepisami, mogą pozostać w obrocie do wyczerpania ich zapasów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 roku.

Zmiana projektu

Rozporządzenie zostało przygotowane w porozumieniu ministra rolnictwa z ministrem zdrowia.

Takie rozporządzenie minister Ardanowski zapowiadał już na początku tego roku, a prace legislacyjne nad drugą jego wersją zakończyły się na początku listopada 2018 roku.

Jak sprawdził Konkret24, w pierwszej wersji tego aktu nie było mowy o oznakowaniu ziemniaków flagą, a według Ministerstwa Spraw Zagranicznych projektowane pierwotnie przepisy były sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.