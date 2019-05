Ceny produktów rolnych w kwietniu 2019 roku wzrosły o 10 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem i o 4,2 procent w stosunku do marca - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Najmocniej podrożały ziemniaki, za które na targowiskach trzeba było płacić o 87,6 procent więcej niż rok temu.

GUS podał w komunikacie, że w kwietniu 2019 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen pszenicy, owsa, żywca wołowego i mleka. Ceny kukurydzy i drobiu nie uległy zaś zmianie w stosunku do marca br.

Podobną tendencję zmian cen w kwietniu 2019 roku jak w skupie odnotowano także na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów rolnych były wyższe niż przed miesiącem, z wyjątkiem cen owsa.









Ceny produktów rolnych

Pietruszka w cenie szparagów. Tłumaczymy dlaczego Cena pietruszki zbliża się do ceny szparagów. Podwyżki to efekt suszy. - Lekkieg... zobacz więcej » W kwietniu za pszenicę płacono w skupie średnio 79,97 zł/dt (1 decytona, to równowartość 100 kilogramów), czyli o 3,5 procent mniej niż miesiąc temu, ale o 20,7 procent więcej niż przed rokiem. "Ceny targowiskowe pszenicy (94,90 zł/dt) wzrosły zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 0,2 procent), jak i w stosunku do roku ubiegłego (o 16,6 procent)" - czytamy.

Ceny żyta w skupie wyniosły 72,83 zł/dt i były wyższe o 4,4 procent w skali miesiąca, jak i w skali roku (o 26,9 procent). Jak dodano, w transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 76,23 zł/dt i wzrosły o 1,8 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 16,7 procent w stosunku do kwietnia 2018 roku.

W kwietniu 2019 roku w skupie za ziemniaki płacono średnio 95,36 zł/dt, co oznacza wzrost o 10 procent w porównaniu do sytuacji miesiąc wcześniej i o 42,2 procent w ujęciu rocznym. W transakcjach targowiskowych średnia cena za 1 dt ziemniaków (164,00 zł) wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim miesiącem (o 11,2 procent), jak i z analogicznym okresem roku ubiegłego (o 87,6 procent).









W kwietniu ceny skupu żywca wołowego (6,49 zł/kg) spadły o 0,7 procent w skali miesiąca i o 1,4 procent w skali roku. Na targowiskach ceny tego żywca wyniosły 7,22 zł/kg oraz były wyższe o 0,7 procent niż przed miesiącem i o 0,3 procent niż przed rokiem.

Ceny żywca wieprzowego w skupie kształtowały się na poziomie 5,72 zł/kg i były wyższe o 27,8 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 26,9 procent w stosunku do kwietnia 2018 roku. Na targowiskach za 1 kilogram tego żywca płacono 5,50 zł, czyli więcej o 14,8 procent niż przed miesiącem i o 8,3 procent niż przed rokiem.

Za 1 hektolitr mleka płacono w skupie 135,85 zł. Cena mleka w stosunku do ubiegłego miesiąca spadła o 1,4 procent, natomiast w odniesieniu do kwietnia 2018 roku wzrosła o 2,8 procent.