Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej odroczył do 9 października zgromadzenie wierzycieli spółki GetBack, które we wtorek zebrało się w celu zawarcia układu.

Wniosek o odroczenie zgromadzenia złożył pełnomocnik dłużnika - spółki GetBack. Do wniosku przychyliła się Rada Wierzycieli.

Trwa wycena

Przegląd prasy. GetBack zaglądał do bazy PESEL Decyzją szefowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2015 roku spółka GetBack miał... zobacz więcej » Pełnomocnik spółki GetBack, uzasadniając złożenie wniosku o odroczenie zgromadzenia wierzycieli, podkreślił, że nadal prowadzony jest "proces aktualizacji wyceny certyfikatów przez fundusze". Podał również, że weryfikowane jest także zadłużenie spółki GetBack wobec ZUS. Przedstawiciel spółki GetBack poinformował, że według ZUS to zadłużenie wynosi ponad 400 tys. zł.

Sędzia komisarz Jarosław Mądry postanowił we wtorek o odroczeniu zgromadzenia do 9 października. Sędzia przypomniał jednocześnie, że to przyśpieszone postępowanie układowe. - To postępowanie, do którego dłużnik powinien przystępować z gotowym planem, z gotową wyceną (…) rozumiemy oczywiście potrzebę aktualizacji wyceny, ale jednocześnie nie możemy doprowadzić do tego, by postępowanie trwało na tyle długo, że jego sens zostanie utracony - mówił sędzia.



Radosław Barczyński, członek Rady Wierzycieli powiedział dziennikarzom, że według informacji zarządu spółki GetBack jest istotna różnica między wartością portfeli, które spółka już wyceniła, a wartością certyfikatów inwestycyjnych. - Zarząd sugeruje, by poczekać na wycenę, którą przygotują fundusze (...) to może mieć istoty wpływ na propozycje układowe - mówił Barczyński.

Tysiące wierzycieli