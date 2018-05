Zgłoszenie narodzin dziecka, od piątku możliwe będzie już nie tylko osobiście podczas wizyty w urzędzie, ale także za pośrednictwem internetu. Żeby skorzystać z tej opcji, trzeba mieć aktualny Profil Zaufany.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od chwili wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję - wizytę w urzędzie. Od czerwca będą mieli wybór – zgłoszenia będzie można dokonać również online, co - jak przekonuje Ministerstwo Cyfryzacji, które było inicjatorem wprowadzenia takiej możliwości – jest łatwe i szybkie.

Jak to zrobić?

Rodzic, który będzie rejestrował narodziny - może to być zarówno mama, jak i tata - musi mieć aktualny Profil Zaufany. Po wejściu na stronę www.obywatel.gov.pl należy wybrać usługę, z której chce się skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka, a następnie - o zweryfikowanie danych.



Potem nastąpi rejestracja. System zapyta m.in. o nazwę szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz wybrane imię dziecka. Aby ułatwić weryfikację danych trzeba podać numer aktu małżeństwa lub urodzenia, jeśli rodzice nie są w związku małżeńskim. Potem wpisać należy adres pod którym chce się zameldować dziecko, a następnie wybrać sposób odebrania dokumentów. Do wyboru jest skrzynka na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłka pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).



Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim rodzic otrzyma powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

Co jeszcze?

Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje, że to nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. Resort zauważa, że w funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami, bo gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Zdaniem ministerstwa utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 Plus.



Ministerstwo przygotowało więc zmiany dotyczące m.in. jednoznacznego powiązania danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL. Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL. Ten przepis ma wejść w życie od grudnia. Inną zmianą będzie szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL.

Od maja 2019 roku organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi.