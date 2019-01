Już tylko niecałe dwa tygodnie pozostały na zgłoszenia kandydatów do 8. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. - Ta nagroda dała nam przekonanie, że jest zrozumienie dla tego, co robimy. To niesamowite wyróżnienie i duży zaszczyt - mówił w programie "Biznes dla Ludzi" Bartosz Pilitowski, założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska oraz ubiegłoroczny laureat Nagrody PRB w kategorii "Działalność społeczna".

Po raz ósmy Polska Rada Biznesu poszukuje bohaterów polskiej przedsiębiorczości, innowatorów, wizjonerów oraz działaczy społecznych, którzy zostaną uhonorowani "biznesowymi Oscarami".

Nominacje do Nagrody PRB można zgłaszać do 20 stycznia 2019 roku. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 27 maja w Warszawie. Będzie ona transmitowana na żywo przez TVN24 i TVN24 BiS.

Kandydatów do Nagrody PRB można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej www.nagrodaprb.pl.

Trzy kategorie i nagroda specjalna

W 8. edycji wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

* Nagroda PRB im. Jana Kulczyka w kategorii "Sukces" - za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek,

* Nagroda PRB pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu w kategorii "Wizja i innowacje" - za zastosowanie nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej.

* Nagroda PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii "Działalność społeczna" – za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym.

Laureata Nagrody specjalnej PRB im. Jana Wejcherta - za całokształt działalności lub szczególne osiągnięcia, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego życia gospodarczego i społecznego wskaże Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody.

Na straży sądów

Ubiegłorocznym laureatem Nagrody PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii "Działalność społeczna" został Bartosz Pilitowski, założyciel i lider Fundacji Court Watch Polska, czyli organizacji wspierającej pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości.

- Ta nagroda dała nam przekonanie, że jest zrozumienie dla tego, co robimy i to, co robimy, potrafi być doceniane przez osoby, które zjadły zęby na działalności biznesowej, czyli takiej, która wymaga myślenia kategoriami efektywności. To, że takie grono osób doświadczonych w biznesie doceniło naszą pracę, było dla nas niesamowitym wyróżnieniem, dużym zaszczytem i przede wszystkim takim podniesieniem na duchu - powiedział Pilitowski w programie "Biznes dla Ludzi".

Jak mówił, działalność prowadzonej przez niego fundacji polega na "pilnowaniu sądów". - Pilnujemy tego, żeby sądy traktowały ludzi równo i sprawiedliwie. Nasi obserwatorzy stają na rozprawach sądowych jako publiczność i obserwują to, co się dzieje w sądzie. Nie zabierają głosu, ale skrzętnie notują, co się dzieje w sądzie. Zwracają uwagę na to, jak traktowani są podsądni i następnie przekazują nam te obserwacje. Nasi obserwatorzy są na kilku tysiącach posiedzeń rocznie w całej Polsce - tłumaczył.

- Na tej podstawie przygotowujemy analizy, które następnie przekazujemy sędziom, pokazując mankamenty pracy sędziów, ale też dobre praktyki po to, żeby te dobre praktyki promować - dodał.