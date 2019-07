Ekspertka o zerowym podatku PIT dla osób do 26 roku życia

Aby skorzystać jeszcze w tym roku z zerowego PIT dla młodych (do 26 roku życia), trzeba u pracodawcy złożyć odpowiednie oświadczenie. Publikujemy jego wzór. Bez takiego dokumentu, pieniądze otrzymamy dopiero po rozliczeniu podatkowym za 2019 rok, czyli najwcześniej wiosną przyszłego roku.

Kto może skorzystać z zerowego PIT?

Zerowy PIT dla osób do 26 roku życia zaczyna obowiązywać od czwartku, 1 sierpnia. W tym roku będą mogły z niego skorzystać osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie, których dochód do końca roku nie przekroczy 35 636,67 zł.

Z ulgi mogą zatem skorzystać osoby, których miesięcznie zarobki nie przekraczają średnio 7,1 tys. brutto.



Trzeba jednak podkreślić, że te osoby, które chcą skorzystać z ulgi jeszcze w tym roku, muszą przekazać pracodawcy oświadczenie potwierdzające, że wszystkie dochody do końca roku zostaną objęte zwolnieniem z PIT.

Na swojej stronie internetowej firma Grant Thornton opublikowała przykładowy wzór oświadczenia, który pracownik albo zleceniobiorca może wypełnić i złożyć swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy.



WZÓR OŚWIADCZENIA PRACOWNIKA/ZLECENIOBIORCY

W takim przypadku w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane, a pensja nie zostanie podwyższona. Nie trzeba się jednak martwić - te pieniądze do nas wrócą.



- Domyślnie do końca tego roku będzie jeszcze funkcjonowało naliczanie podatku. Czyli jeżeli oświadczenia nie będzie, podatek będzie liczony - wyjaśnia w rozmowie z tvn24bis.pl Agnieszka Wachowicz z Grant Thornton.

Podatek wróci w rozliczeniu rocznym - wyjaśnia ekspertka.

"Podatek potrącony z wynagrodzenia otrzymanego od sierpnia do grudnia 2019 r. osoba ta będzie mogła uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym (PIT-37)" i zwrot nadpłaconego podatku z tytułu ulgi uzyska za pośrednictwem urzędu skarbowego" - dodaje Katarzyna Romanowska w publikacji na stronie Grant Thornton.

Kiedy złożyć oświadczenie?

W ustawie nie określono daty, do której pracownik lub zleceniobiorca musi złożyć oświadczenie. Jest natomiast termin, do którego musi zastosować się druga strona.

- Pracodawca czy też zleceniodawca w momencie, gdy otrzyma takie oświadczenie, ma się do niego zastosować - nie później niż w miesiącu po złożeniu oświadczenia. Czyli na przykład, jeżeli taki pracownik złożyłby oświadczenie w sierpniu, to pracodawca nie później niż od następnego miesiąca powinien takie oświadczenie zastosować - tłumaczy Wachowicz.

I dodaje: - W przyszłym roku będzie mechanizm odwrotny, czyli domyślnie podatku liczyć się nie będzie.

Podatnicy zyskają, miasta liczą straty Wprowadzane przez rząd zmiany podatkowe uderzą w budżety miast – alarmują samorz... zobacz więcej » Czy wynagrodzenie za lipiec wypłacane w sierpniu będzie objęte ulgą?

- Ważne jest nie za jaki okres, ale w którym momencie dostajemy wypłaty. Czyli jeżeli ktoś ma przesuniętą wypłatę z lipca na sierpień, to będzie objęte to wynagrodzenie zwolnieniem z podatku - podkreśla Grzegorz Ogórek, starszy menedżer w dziale podatków pracowniczych PwC.

Dodaje przy tym, że "limit jest stały (35 636,67 zł - red.) bez względu na to, ile wypłat otrzymamy w okresie od sierpnia do grudnia".

Ile zyskają pracownicy?

Według wyliczeń Grzegorza Barana z Kancelarii Baran&Pluta, w ostatnich pięciu miesiącach "zysk" wyniesie od 663 zł do 2820 zł, a miesięczny będzie się wahał od 133 zł dla minimalnej pensji do 564 zł dla maksymalnej objętej ulgą.

Z wyliczeń eksperta wynika, że w 2020 roku miesięczny "zysk" będzie trochę niższy niż w tym roku, a to ze względu na zmiany podatkowe, które mają zostać wprowadzone - przewidują one obniżenie pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 proc. oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.

Miesięcznie młodzi pracownicy będą dostawać na rękę od 90 do 503 zł więcej, w skali całego roku ich zyski z tytułu zerowego PIT mogą wynieść 1090 zł do 6044 zł.

Ile zyskają młodzi dzięki zerowemu PIT?

Rząd szacuje, że z ulgi skorzystają ponad dwa miliony młodych pracowników.