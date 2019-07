Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zerowy PIT dla osób do 26. roku życia. Oznacza to, że dochody takich podatników do kwoty 85,5 tysiąca złotych będą zwolnione z PIT. Regulacja ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku.

Za nowelą głosowało 419 posłów, przeciw było czterech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Regulacja ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 roku i szacuje się, że skorzysta z niej ponad 2 miliony młodych ludzi.

Pytania opozycji

Poseł sprawozdawca Andrzej Szlachta z PiS mówił, że podczas drugiego czytania rządowego projektu zgłoszono trzy poprawki, jednak wszystkie z nich zostały odrzucone przez komisję finansów publicznych. - Rekomenduję wysokiej izbie przyjęcie tego projektu ustawy bez poprawek. Ta ustawa w polskim systemie podatkowym ma wymiar historyczny, przejdzie do historii jako ustawa premiera Morawieckiego - mówił poseł.

"Dobre wyjście, ale obarczone kłamstwem". W Sejmie spór o zmiany w PIT Projekt w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia został skierowany do... zobacz więcej » "Dobre wyjście, ale obarczone kłamstwem". W Sejmie spór o zmiany w PIT Projekt w sprawie zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia został skierowany do... zobacz więcej » - Ta ustawa ma wymiar historyczna o tyle, że po raz kolejny dzielicie Polaków - tym razem dzielicie ludzi młodych. Wczoraj (w środę - red.), kiedy premier Morawiecki mówił o zerowym PIT dla młodych osób do 26. roku życia, zapomniał wspomnieć o tym, że PiS uznaniowo podzieli tych Polaków. Ten zerowy PIT dostaną, które są zatrudnione na umowę o pracę i zlecenie, ale już osoby samozatrudnione, osoby, które zakładają działalność gospodarczą, które tworzą miejsca pracy - tych osób nie obejmie zwolnienie - zwracała uwagę Marta Golbik, PO-KO.

Genowefa Tokarska z PSL-UED pytała rząd, dlaczego "wyklucza tą ustawą ze zwolnienia młodych ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, a więc tych najbardziej przedsiębiorczych". - Bez poprawek projekt narusza zasadę równości wobec prawa - mówiła posłanka.

Leszek Skiba, wiceminister finansów, tłumaczył, że ustawa ma zachęcać do aktywności zawodowej. - Ulga dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, a znacznie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o działalność gospodarczą jest już funkcjonujące (...) obniżenie składki na ZUS. Młode osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą mogą stosować ulgę i w związku z tym lepiej poluzować w obszarze składki na ZUS niż w PIT, jeżeli mówimy o osobach, które rozpoczynają działalność gospodarczą - tłumaczył Skiba.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów z Problem dotyczy nawet 90 procent firm w Polsce. Sejm za ograniczeniem zatorów Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansow... zobacz więcej » Problem dotyczy nawet 90 procent firm w Polsce. Sejm za ograniczeniem zatorów Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansow... zobacz więcej » apowiedzianych w lutym br. przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Zerowy PIT ma dotyczyć przychodów z pracy (stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą, osiąganych przez osoby do 26. roku życia – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 tysięcy 528 złotych - odpowiada to górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej.



W 2019 roku limit zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł, ponieważ ma obowiązywać przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia). Nadwyżka przychodów ponad limit podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.



Zgodnie z ustawą, w 2019 roku płatnik nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT. "Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia – zwrot podatku z tytułu zwolnienia otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 rok. Oświadczenie to nie będzie wymagane do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 roku – od tego roku z pensji nie będzie pobierana zaliczka, a zatem wynagrodzenie będzie wyższe" - zaznaczono.



Ustawa utrzymuje status quo w odniesieniu do dochodów pełnoletniego (do 25. roku życia) uczącego się dziecka przy ustalaniu prawa rodzica do preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci i ulgi na dzieci.



Nowa ulga nie będzie zwalniać z obowiązku zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ.



W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że w tym roku zmiana będzie kosztować sektor finansów publicznych 950 milionów złotych (476 milionów złotych budżet), a w kolejnych latach 2 miliardy 454 miliony złotych (1 miliard 316 milionów złotych budżet).



Ustawa ma wejść w życie 1 sierpnia 2019 roku.