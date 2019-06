Premier: nam chodzi o to, żeby zerowy PIT oznaczał zerową emigrację z Polski

We wtorek rząd przyjmie projekt ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia; chcielibyśmy, aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia - zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26 roku życia to jeden z projektów z tzw. nowej piątki PiS zapowiedzianej w lutym br. przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

Zgodnie z przedstawioną na początku marca "mapą drogową" realizacji nowej "piątki PiS" projekt zniesienia podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia miał być ogłoszony pod koniec marca; w maju miał zostać przyjęty przez rząd i skierowany do prac parlamentarnych. Jak wówczas zapowiadano, do połowy czerwca przewidywane było podpisanie zmian przez prezydenta, by od 1 października nowe przepisy weszły w życie.

Szef kancelarii premiera zapowiedział w poniedziałek w radiowej Jedynce, że we wtorek Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zerowym podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia.

- On już został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Jestem przekonany, że jutro rząd przyjmie tę ustawę i od razu prześle do parlamentu - oświadczył Dworczyk.

- Oczywiście później zależy to od tempa prac w Sejmie, w Senacie, potem od podpisu, który pan prezydent będzie składał na tej ustawie, ale chcielibyśmy - to jest taki wariant, nad którym pracujemy - aby ustawa weszła w życie od 1 sierpnia - zadeklarował szef KPRM.

Szczegóły

Opublikowany dwa tygodnie temu rządowy projekt nowelizacji ustawy o PIT przewiduje, że dochody podatników do 26 roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z nim wolne od tego podatku będą przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, przychody z umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Odpowiada to górnej granicy obecnego pierwszego przedziału skali podatkowej.

Po raz pierwszy limit w tej wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej.

Według Konfederacji Lewiatan, zwolnienie dedykowane wyłącznie osobom w określonym wieku i uzyskującym przychody z konkretnych źródeł - bez umów o dzieło i dochodów z działalności gospodarczej - narusza zasady równości wobec prawa i prawa do równego traktowania przez władze publiczne, określone w art. 32 Konstytucji RP.

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan bardziej trafne i sprawiedliwe społecznie byłoby wprowadzenie limitowanego zwolnienia (np. wyższej kwoty niepodlegającej opodatkowaniu) dla wszystkich podatników, bez względu na wiek i źródło uzyskiwanych przychodów.

Niższa stawka

Oprócz zerowego podatku PIT dla osób do 26 roku życia, tzw. nowa piątka PiS przewidywała wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, "trzynastkę" dla emerytów, obniżenie z 18 do 17 proc. stawki PIT i obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

W przypadku niższej stawki PIT, resort finansów proponował, by wprowadzić dodatkowy próg podatkowy i aby dochody do poziomu 42,8 tys. zł obciążone były stawką 17 proc. - obecnie dla dochodów do poziomu 85,5 tys. zł obowiązuje 18-proc. PIT.

Na początku czerwca nowy minister finansów wyjaśnił, że w sprawie obniżenia stawki "skłania się w kierunku prostego obniżenia PIT z 18 do 17 procent" dla dochodów do 85,5 tys. zł.