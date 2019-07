Senat nie zgłosił w piątek poprawek do ustawy o zerowym PIT dla osób do 26 roku życia. Nie przeszedł wniosek Jana Rulewskiego, aby wydłużyć okres ulgi do 30. roku życia i objąć nią także dochody z tytułu umów o dzieło.

Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek głosowało 58 senatorów, 19 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy.

Zmiany mają zacząć działać od 1 sierpnia tego roku. Osoby, które obejmie ustawa, będą mogły oczekiwać, że od tego czasu do końca roku zaliczki na ich podatek nie będą pobierane.

Bez poprawek

Nie przeszedł wniosek Jana Rulewskiego, aby wydłużyć okres ulgi do 30. roku życia i objąć nią także dochody z tytułu umów o dzieło. Przedstawiciele opozycji już podczas debaty w Sejmie mówili o "dzieleniu" Polaków.

Prawo do popełnienia błędu. Rząd przyjął pakiet ułatwień dla biznesu Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu dla mikro, małych... zobacz więcej » - Ta ustawa ma wymiar historyczna o tyle, że po raz kolejny dzielicie Polaków - tym razem dzielicie ludzi młodych. (...) Kiedy premier Morawiecki mówił o zerowym PIT dla młodych osób do 26. roku życia, zapomniał wspomnieć o tym, że PiS uznaniowo podzieli tych Polaków. Ten zerowy PIT dostaną, które są zatrudnione na umowę o pracę i zlecenie, ale już osoby samozatrudnione, osoby, które zakładają działalność gospodarczą, które tworzą miejsca pracy - tych osób nie obejmie zwolnienie - zwracała uwagę Marta Golbik, PO-KO.

Genowefa Tokarska z PSL-UED pytała rząd, dlaczego "wyklucza tą ustawą ze zwolnienia młodych ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, a więc tych najbardziej przedsiębiorczych". - Bez poprawek projekt narusza zasadę równości wobec prawa - mówiła posłanka.

Leszek Skiba, wiceminister finansów, tłumaczył, że ustawa ma zachęcać do aktywności zawodowej. - Ulga dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, a znacznie lepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o działalność gospodarczą jest już funkcjonujące (...) obniżenie składki na ZUS. Młode osoby, które rozpoczynają działalność gospodarczą mogą stosować ulgę i w związku z tym lepiej poluzować w obszarze składki na ZUS niż w PIT, jeżeli mówimy o osobach, które rozpoczynają działalność gospodarczą - tłumaczył Skiba.

Zerowy PIT dla młodych

Zerowy podatek PIT dla pracowników do 26. roku życia to jeden z projektów zapowiedzianych w lutym br. przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.