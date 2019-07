Zerowy PIT dla młodych nie obejmuje umów o staż studencki oraz przychodów uzyskanych z praktyk absolwenckich - tłumaczą doradcy podatkowi. Zdaniem Konrada Piłata z kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy, pominięcie tych umów w katalogu zwolnień "jest niedopatrzeniem ustawodawcy".

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zerowy PIT dla osób do 26. roku życia.

Zgodnie z nią, młodzi pracownicy już od sierpnia mogą zacząć dostawać wyższą pensję. By tak się stało, muszą przekazać pracodawcy oświadczenie, że wszystkie dochody zostaną objęte zwolnieniem z PIT. Dotyczy to jednak tylko 2019 roku. Od początku 2020 roku takie oświadczenie nie będzie już potrzebne, bo pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na PIT z pensji młodego pracownika - pensja będzie wyższa.

Co w przypadku, gdy nie zostanie złożone oświadczenie? W takim przypadku w 2019 roku zaliczki na podatek będą pobierane. Nie trzeba się jednak martwić. Po wypełnieniu zeznania podatkowego za 2019 roku zostaną one zwrócone przez fiskusa.

Rząd szacuje, że z ulgi skorzystają ponad dwa miliony młodych pracowników.

Zerowy PIT nie dla wszystkich

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec i Partnerzy wskazał, że nowelizacja wprowadza zwolnienie z opodatkowania PIT, ale obejmuje ono tylko przychody wynikające z: umowy o pracę, umowy zlecenia oraz stosunku służbowego, na przykład w przypadku policjantów.



- Katalog ten jest ściśle określony we wchodzącym w życie od 1 sierpnia art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Brzmienie przepisów nie daje zatem podstaw do rozszerzania zwolnienia na kwoty wynikające z innych umów - wyjaśnił Piłat.

Jak dodał, "w tym celu konieczna byłaby kolejna nowelizacja ustawy o PIT. Oznacza to, że wynagrodzenie za staż uregulowany w ustawie o promocji zatrudnienia opodatkowane jest tak jak dotychczas".



Jego zdaniem nowe zwolnienie nie obejmie również wynagrodzenia za praktyki absolwenckie. - Wydaje się, że pominięcie w katalogu zwolnień wynagrodzenia za staż i praktyki absolwenckie jest niedopatrzeniem ustawodawcy. Może on jeszcze rozszerzyć zakres zwolnienia - stwierdził Konrad Piłat.

- Do momentu przyjęcia odpowiedniej zmiany ustawy o PIT płatnicy nie mają jednak podstaw do zaniechania pobierania zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli ustawodawca zdecydowałby się na rozszerzenie zakresu zwolnienia od 1 sierpnia 2019 roku, to podatnicy będą mogli odzyskać nadpłacony w ramach zaliczek podatek po złożeniu zeznania rocznego - tłumaczył doradca podatkowy.



Według niego w praktyce nie dla wszystkich nowe zwolnienie będzie istotne. - Jeśli na przykład student, który nie uzyskuje innych dochodów był na praktykach dwa miesiące i otrzymał za nie w sumie 6000 złotych, to już na podstawie obecnych regulacji nie zapłaci z tego tytułu podatku. Wynika to z konstrukcji skali podatkowej, a ściślej - przepisów definiujących kwotę obniżającą podatek. Regulacje te powodują, że już obecnie roczny dochód nieprzekraczający 8000 złotych nie podlega opodatkowaniu - zwrócił uwagę.

Staż studencki

Problemu nie widzi partner w KPMG Dariusz Malinowski. Jego zdaniem praca na stażu studenckim może być wykonywana na podstawie umowy zlecenia, która jest objęta nowym zwolnieniem. - Wyobrażam sobie, że staż czy praktyki można też odbyć na podstawie umowy o pracę na czas określony - powiedział.



Jak zaznaczył, jest też rodzaj stażu uregulowanego w przepisach, kiedy student jest kierowany na praktyki przez uczelnię i przez nią wynagradzany. - Dochody z tego tytułu podlegają odrębnemu zwolnieniu na podstawie art. 21. ust 1. pkt 89 ustawy o PIT - poinformował Malinowski.



Zgodnie z tym przepisem "wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe".



Jak dodał partner w KPMG, zwykle staże odbywane przez studentów czy ich praktyki nie wynikają jednak z umów między pracodawcami a uczelniami. - Zastosowanie wówczas umowy zlecenia powoduje, że dochody z tego tytułu będą kwalifikowane do ulgi dla osób do 26. roku życia - podkreślił Malinowski.

Limit

PIT zero dla młodych ma ograniczenia kwotowe: roczny limit to 85 528 zł. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 roku - limit wynosi 35 636,67 zł (za pięć miesięcy od 1 sierpnia - 5/12 x 85 528 zł = 35 636,67 zł).

Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach - z uwzględnieniem tak zwanej kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.