Wraz z początkiem sierpnia w życie weszła ustawa wprowadzająca zerową stawkę PIT dla osób do 26. roku życia. Kto będzie mógł skorzystać z tego rozwiązania? Czy w tym roku trzeba wypełnić specjalne oświadczenie? Odpowiadamy na najważniejsze pytania dotyczące zmian podatkowych dla młodych.

Kto może skorzystać z zerowego PIT-u?

W tym roku będą mogły z niego skorzystać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, których dochód do końca roku nie przekroczy 35 636,67 zł. Ulgą zostaną objęci osoby do ukończenia 26. roku życia. Jeżeli wypłata będzie miała miejsce po dniu urodzin pracownika, jego wynagrodzenie będzie podlegać już opodatkowaniu.



Z ulgi mogą zatem skorzystać osoby, których miesięcznie zarobki nie przekraczają średnio 7,1 tys. brutto.



Zarobki powyżej tych limitów będą opodatkowane na ogólnych zasadach - z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Kto nie będzie mógł skorzystać z zerowego PIT-u?

Z zerowego PIT nie będą mogły skorzystać zatrudnieni na postawie umowy o dzieło, a także posiadający własną działalność gospodarczą. Niedawno informowaliśmy, że zmiany nie dotyczą też umów o staż studencki oraz przychodów uzyskanych z praktyk absolwenckich.

Czy konieczne jest złożenie specjalnego oświadczenia?

Aby skorzystać z zerowego PIT jeszcze w tym roku, trzeba złożyć u pracodawcy specjalne oświadczenie. Jeżeli tego nie zrobimy, zaliczki na podatek będą pobierane, a pensja nie zostanie podwyższona. Te pieniądze do nas wrócą dopiero w formie zwrotu nadpłaconego podatku po rozliczeniu podatkowym za 2019, czyli najwcześniej wiosną przyszłego roku.

Czy wynagrodzenie za lipiec wypłacane w sierpniu będzie objęte ulgą?

- Ważne jest nie, za jaki okres, ale w którym momencie dostajemy wypłaty. Czyli jeżeli ktoś ma przesuniętą wypłatę z lipca na sierpień, to będzie objęte to wynagrodzenie zwolnieniem z podatku - podkreśla Grzegorz Ogórek, starszy menedżer w dziale podatków pracowniczych firmy doradczej PwC.

Dodaje przy tym, że "limit jest stały (35 636,67 zł - red.) bez względu na to, ile wypłat otrzymamy w okresie od sierpnia do grudnia".

Ile zyskają pracownicy?

Według wyliczeń Grzegorza Barana z Kancelarii Baran&Pluta, w ostatnich pięciu miesiącach "zysk" wyniesie od 663 zł do 2820 zł, a miesięczny będzie się wahał od 133 zł dla minimalnej pensji do 564 zł dla maksymalnej objętej ulgą.

Z wyliczeń eksperta wynika, że w 2020 roku miesięczny "zysk" będzie trochę niższy niż w tym roku, a to ze względu na zmiany podatkowe, które mają zostać wprowadzone - przewidują one obniżenie pierwszego progu podatkowego z 18 do 17 proc. oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodu.

Miesięcznie młodzi pracownicy będą dostawać na rękę od 90 do 503 zł więcej, w skali całego roku ich zyski z tytułu zerowego PIT mogą wynieść 1090 zł do 6044 zł.

Źródło: tvn24bis.pl Ile zyskają młodzi dzięki zerowemu PIT?

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia w przyszłym roku



W 2020 roku limit zarobków, do którego będzie można skorzystać z zerowego PIT będzie większy. Z rozwiązania w przyszłym roku będą mogły skorzystać osoby, których dochód nie przekroczy 85 528 zł.

W nadchodzącym roku nie będą pobierane też zaliczki na podatek.- W przyszłym roku będzie mechanizm odwrotny, czyli domyślnie podatku liczyć się nie będzie - powiedziała w rozmowie z tvn24bis.pl Agnieszka Wachowicz z Grant Thornton.

Ile osób skorzysta z zerowego PIT dla młodych?

Rząd szacuje, że z ulgi skorzystają ponad dwa miliony młodych pracowników.

Ile zerowy PIT będzie kosztował państwo?

Wprowadzenie zerowego PIT dla młodych będzie kosztować od 2020 roku niemal 2,5 mld zł. Kosztami budżet i samorządy podzielą się po połowie.