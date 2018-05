- Przez pierwszych 15 lat było takie tempo rozwoju, że nie było czasu się zastanawiać nad tym, czy to będzie wielki sukces - powiedział Zenon Ziaja, prezes i założyciel firmy Ziaja. - Przyświecała nam idea żeby wyprodukować środek do pielęgnacji ciała w bardzo dobrej jakości, lecz tanio - wskazywał laureat Nagrody Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Kulczyka w kategorii "Sukces", "za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego". Jak mówił, dzisiaj firma produkuje siedem milionów sztuk produktów miesięcznie. - Zasadę taniego produktu o dobrej jakości od początku trzymamy i będziemy trzymać. Uważamy, że służy to rozwojowi cywilizacji i służy człowiekowi - podkreślił gość programu "Bilans" w TVN24 BiS.

