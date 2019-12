Padł rekord liczby dokumentów zastrzeżonych - poinformował na swojej stronie internetowej Związek Banków Polskich. W trzecim kwartale tego roku baza wzrosła o ponad 45,2 tysiąca sztuk - to najwięcej od 12 lat.

"W okresie lipiec–wrzesień 2019 r. baza Systemu DZ wzrosła o 45208 szt. dokumentów i zawierała łącznie ponad 1 milion 824 tysiące szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży" - czytamy w komunikacie.



- Każdy kolejny tak udany kwartał z punktu widzenia wysokiej liczby zastrzeżonych dokumentów z jednoczesną niską liczbą prób wyłudzeń kredytów bardzo nas cieszy. Podkreślamy, że zastrzeżeń można dokonywać nie tylko osobiście w oddziałach banku, ale także z wykorzystaniem numeru +48 828 828 828, który do tej pory kojarzony był głównie z Systemem Zastrzegani Kart – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.



"Codziennie do międzybankowej bazy Systemu trafiało aż 491 dokumentów. To tak, jakby przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu co 3 minuty zastrzegano jakiś skradziony lub zagubiony dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy" - podkreślono.