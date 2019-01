Odtwórz: Paweł Mucha o poprawkach do prezydenckiego projektu ustawy o wsparciu kredytobiorców

Odtwórz: Nowelizacja ustawy frankowej. Co zyskają kredytobiorcy?

Prezydencki projekt pomocy frankowiczom jest zbyt liberalny - twierdzi Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich. Pomoc powinna dotyczyć tylko osób, które mają mają trudności ze spłatą kredytu - ocenia ZBP.

- Uważamy, że nie ma uzasadnienia, ze względu na obecną sytuację kredytobiorców frankowych, dla wprowadzania tak radykalnego i kosztownego rozwiązania, które faworyzuje klientów zaangażowanych w te kredyty względem klientów zaangażowanych w kredyty złotowe - powiedział Bańka. Prezydencki projekt ustawy frankowej przyjęty Podkomisja do spraw kredytów frankowych przyjęła i skierowała do komisji finansó... zobacz więcej »

- Wprowadzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego wypacza socjalny charakter tej ustawy. Jest nieuprawnionym wsparciem najmocniejszych ekonomicznie grup kredytobiorców - dodał.

Prezydencki projekt ustawy

Podkomisja ds. projektów frankowych przyjęła 24 stycznia i skierowała do komisji finansów prezydencki projekt nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudnej sytuacji. Podkomisja przyjęła poprawki do projektu, m.in. wyłączające banki znajdujące się w postępowaniu naprawczym z udziału w Funduszu Restrukturyzacji (którego nazwę zmieniono na Fundusz Konwersji).

W sierpniu 2017 roku prezydent złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy z 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Prezydencki projekt rozszerza działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i stwarza nowe, większe możliwości uzyskania wsparcia przez kredytobiorców (wszystkich, nie tylko frankowych).

Fundusz Konwersji

Projekt ustawy wprowadza dodatkowo Fundusz Restrukturyzacyjny (po przyjęciu poprawek Fundusz Konwersji), który ma być przeznaczony dla kredytobiorców frankowych.

Miałby on zostać utworzony z wpłacanych kwartalnie składek banków, uzależnionych od wielkości ich własnych portfeli kredytów denominowanych i indeksowanych (maksymalnie 0,5 proc. wartości bilansowej portfela kredytów). Banki, które zdecydowałyby się restrukturyzować, czyli "odwalutowywać" kredyty odnoszone do walut obcych, będą mogły liczyć na zwrot różnic bilansowych między wartością kredytów przed i po restrukturyzacji.

W uzasadnieniu prezydenckiego projektu oszacowano maksymalne obciążenie sektora bankowego z tytułu wpłat na Fundusz Konwersji na 3,2 miliardy złotych rocznie.

- Nie mamy podstaw, żeby kwestionować te szacunki. Ale to dotyczyłoby tylko kilkunastu banków i to tych, na barkach których spoczywa finansowanie gospodarki i stabilizowanie sektora - powiedział we wtorek Bańka.

"Niebezpieczny mechanizm"

ZBP podczas konferencji przywołał dane Biura Informacji Kredytowej, z których wynika, że udział kredytów zagrożonych na koniec 2017 roku w portfelu kredytów złotowych wynosił 3,2 procent, a w portfelu frankowych 2,2 procent.

Zdaniem prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, sektor bankowy jest obecnie "przeciążony" obciążeniami i daninami.

- Dodatkowe obciążenie przeciążonego sektora bankowego i klientów, to mechanizm, który jest niebezpieczny - poza tym, że jest niesprawiedliwy z punktu widzenia innych klientów sektora bankowego - powiedział na wtorkowej konferencji.

- W perspektywie spowolnienia gospodarczego (...) trzeba po prostu na te trudniejsze czasy się przygotować - dodał.

Jego zdaniem 2019 rok może być "bardzo trudny" dla sektora bankowego.