Ponad 35 procent z 300 rodzajów skontrolowanych żarówek i opraw oświetleniowych zakwestionowała Inspekcja Handlowa. Zastrzeżenia dotyczą między innymi nieprawidłowego oznakowania i zabezpieczeń - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W drugim kwartale 2018 roku kontrolerzy Inspekcji Handlowej zbadali 300 rodzajów produktów - 258 opraw oświetleniowych (różnego rodzaju kloszy) i 42 źródła światła (żarówki tradycyjne, z żarnikiem, obecnie sprzedawane jako specjalistyczne żarówki wstrząsoodporne). Skontrolowali 92 sklepy, supermarkety i hurtownie - czytamy w komunikacie.

Jakie nieprawidłowości

UOKiK poinformował, że inspektorzy zakwestionowali 35,3 procent wyrobów (106 modeli). W 88,6 procent z tej liczby stwierdzili nieprawidłowe oznakowanie, na przykład niepełne informacje, które są podstawą bezpiecznego użytkowania, brak nazwy producenta lub importera, brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE (deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania dyrektyw tak zwanego Nowego Podejścia Unii Europejskiej).



W 25 procentach przypadków kontrolerzy mieli zastrzeżenia do wykonania produktów. Dotyczyły między innymi nieodpowiedniej izolacji, niewłaściwej ochrony przed wnikaniem pyłów i wilgoci, ostrych krawędzi, które stykają się z przewodami lub braku zabezpieczeń przed bezpośrednim kontaktem użytkownika z elektrycznością.



W wyniku badań laboratoryjnych inspektorzy zakwestionowali cztery oprawy oświetleniowe. Część nie zapewniała deklarowanego stopnia ochrony IP (z ang. Ingress Protection) - to stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed wnikaniem obcych ciał i szkodliwymi skutkami wnikania wody. Niewłaściwa ochrona to zagrożenie zwarciem lub porażeniem prądem. W pozostałych przypadkach producent zastosował niewłaściwy typ przewodów dla opraw zewnętrznych - poinformował UOKiK.

O czym pamiętać przy zakupie

Jak czytamy w komunikacie UOKiK, wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości. Wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej wydali dwie decyzje czasowo zakazujące udostępniania wyrobu. Prezes UOKiK wszczął 11 postępowań w sprawie wprowadzenia do obrotu wyrobów niezgodnych z wymaganiami, w kilku przypadkach trwają postępowania wyjaśniające.



UOKiK przypomina o czym warto pamiętać przy zakupie żarówek i oprawek oświetleniowych. "Sprawdź na oprawie oświetleniowej, jaki rodzaj żarówki do niej pasuje i jaką powinna mieć maksymalną moc. Przeczytaj informacje o barwie światła podane na opakowaniu. Ciepłe światło jest wskazane w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku, zimne sprzyja koncentracji i powinno być stosowane na przykład w pomieszczeniach biurowych" - napisał UOKiK.



"Sprawdź, czy oprawa lub żarówka jest oznakowana znakiem CE – producent deklaruje w ten sposób, że jest bezpieczna. (...) Oprawy wewnętrzne nie mogą być montowane na zewnątrz – kupuj je zgodnie z przewidywanym przeznaczeniem. Sprawdź przed zakupem, czy produkt nie jest uszkodzony, czy przewody i przełączniki są dobrze dopasowane i czy oprawa jest stabilna. Jeśli masz wątpliwości dotyczące zakupów, skontaktuj się z Inspekcją Handlową" - zaleca UOKiK.

Wycofywanie tradycyjnych żarówek

Unia Europejska od 2009 stopniowo wycofuje z produkcji tradycyjne żarówki. Zastąpienie ich halogenowymi, a następnie oświetleniem LED ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do środowiska i ograniczyć wydatki na oświetlenie.

Żarówki LED są droższe, ale powinny świecić nawet kilka lat. Od początku września 2009 roku UE wycofała z produkcji tradycyjne żarówki o mocy 100 wat, rok później o mocy 75 wat, w roku 2011 - 60 wat, a w 2012 - 40 i 25 wat. Można było jednak nadal wyprzedawać zapasy.

Od początku września ubiegłego roku Unia Europejska wprowadziła zakaz produkcji żarówek halogenowych. Unijne regulacje dopuszczają ich sprzedaż do wyczerpania zapasów magazynowych. Tradycyjne żarówki można jednak nadal kupić jako żarówki "specjalnego przeznaczenia", "wstrząsoodporne" lub "przemysłowe".