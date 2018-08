Średnio dziewięć ofert pracy otrzymali na przestrzeni ostatniego roku specjaliści i menedżerowie - wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Antal. 65 procent ankietowanych otrzymało w tym czasie podwyżki. W niektórych przypadkach pensje rosną w dwucyfrowym tempie.

Z najnowszego raportu "Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy" wynika, że liczba otrzymywanych zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rośnie. "Przeciętnie specjaliści i menedżerowie otrzymują rocznie dziewięć ofert pracy" - czytamy.



Najbardziej rozchwytywani na rynku są specjaliści z obszaru IT, inżynierowie oraz finansiści, którzy są szczególnie chętnie zatrudniani przez prężnie rozwijające się w Polsce centra usług wspólnych.

Czas na znalezienie pracy

Ponad połowa respondentów (51 proc.) deklaruje, że jest w stanie znaleźć adekwatną do swoich kompetencji i oczekiwań pracę w mniej niż trzy miesiące. W stosunku do ubiegłego roku wskaźnik ten wzrósł o 6 punktów procentowych.

Źródło: Antal Oferty pracy w ciągu ostatniego roku

Sytuacja zawodowa

Badanie pokazuje, że 60 proc. specjalistów i menedżerów odczuło poprawę swojej sytuacji zawodowej, z czego większość deklaruje zdecydowaną zmianę na plus. Jest to również 11 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej, co jest potwierdzeniem korzystnej pozycji pracowników na rynku.

Źródło: Antal Ocena sytuacji zawodowej

Wynagrodzenie

W ciągu ostatniego roku podwyżki otrzymało 65 proc. badanych, co jest wynikiem o 2 punkty procentowe wyższym niż w roku ubiegłym. Antal zwraca uwagę, że rośnie również udział wysokich podwyżek - 15 proc. specjalistów i menedżerów otrzymało podwyżkę wyższą niż 20 proc. ich dotychczasowych zarobków.

Decydując się na zmianę pracy specjaliści i menedżerowie oczekują średnio podwyżki o 22 proc. Oczekiwania rosną, bowiem odsetek ten w zeszłym roku wynosił 20 proc.

Źródło: Antal Podwyżki w ciągu ostatniego roku

Zmiana pracy

W tym roku na czoło listy powodów zmiany pracy wysunęły się bardziej atrakcyjne możliwości kariery, które są decydujące dla 45 proc. respondentów. Propozycja wyższego wynagrodzenia jest kluczowa dla 40 proc. badanych, podobnie jak w ubiegłym roku.

Następnie specjaliści i menedżerowie wskazują powody negatywne - złe zarządzanie i złą atmosferę w dotychczasowym miejscu pracy. Pokazuje to, jak te elementy są ważne w dobie rosnącej rotacji dobrowolnej.

O badaniu

Badanie Antal przeprowadzona metodą CAWI w dniach 14 marca - 7 maja 2018 roku. Wzięło w nim udział 1125 osób z całej Polski, średnio mających 38 lat i 14 lat doświadczenia zawodowego. Badanie było anonimowe.