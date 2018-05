Ponad 282 tysiące złotych - tyle w zeszłym roku zarobił Cezary Jurkiewicz, prezes Polskiej Fundacji Narodowej. To daje średnio ponad 23 tysiące złotych miesięcznie. Do tego należy doliczyć 23,5 tysiąca złotych diety radnego.

Oświadczenie majątkowe prezesa Polskiej Fundacji Narodowej Cezarego Jurkiewicza opublikował stołeczny ratusz, ponieważ Jurkiewicz jest też warszawskim radnym.

Polska Fundacja Narodowa kończy współpracę z Kusznierewiczem. Kłopoty projektu "Polska 100" Polska Fundacja Narodowa zakończyła współpracę z Fundacją Navigare i Mateuszem K... zobacz więcej »

Jakie zarobki?

Z dokumentu wynika, że w zeszłym roku zarobił on 282,6 tysiące złotych, co daje średnio 23,5 tysiąca złotych miesięcznie. Nie jest to jednak pensja uzyskana tylko w Polskiej Fundacji Narodowej.



Jurkiewicz wyjaśnił bowiem na Twitterze, że "zarobki objęte deklaracją majątkową obejmują dochód z tytułu stosunku pracy w PFN od 4 kwietnia 2017 roku oraz z innego źródła".



"Zarobki w PFN są zgodne z uchwałą Rady Fundacji, zatem suma dochodu nie obejmuje żadnych premii, ani dodatków z Fundacji" - napisał Jurkiewicz.



To nie jedyny dochód, który w zeszłym roku zasilał konto Jurkiewicza. Do wspomnianych ponad 282 tysięcy złotych wykazanych w PIT-37 należy bowiem dodać kwotę 23,5 tys. złotych diety radnego (opodatkowana nieco inaczej niż zwykłe dochody z pracy). Łącznie daje to ponad 306 tysięcy złotych dochodu w 2017 roku.



Z oświadczenia majątkowego wynika również, że Jurkiewicz posiada we wspólnocie małżeńskiej dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych, którego wartość ocenił na 2 miliony złotych. Wspólnie z małżonką jest też właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 3,9 hektara i wartości 150 tys. złotych.



Jurkiewicz wśród zobowiązań finansowych (pożyczek, kredytów) wymienił linię debetową na wspólnym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym we wspólnocie małżeńskiej w wysokości 30,5 tys. złotych.

Zobacz całe oświadczenie majątkowe Cezarego Jurkiewicza za rok 2017.

Kontrowersje

Polska Fundacja Narodowa istnieje od 2016 roku i została utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa. Od tego czasu państwowe spółki przelały na jej konta co najmniej 200 milionów złotych.



Dotychczas najgłośniejszym projektem wykonanym za te pieniądze była zawierająca nieprawdziwe informacje kampania "Sprawiedliwe Sądy".



Polska Fundacja Narodowa stoi też za akcją "Polska 100", w ramach której przez ponad dwa lata - żeglując po morzach całego świata - sterowany przez Mateusza Kusznierewicza jacht w biało-czerwonych barwach miał świętować 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Według "Gazety Wyborczej" koszt rejsu, bez zakupu jachtu, miał wynosić 11,3 miliona złotych.



W poniedziałek Polska Fundacja Narodowa poinformowała, że zakończyła współpracę przy projekcie "Polska 100" z Mateuszem Kusznierewiczem. Jako powód podała utratę zaufania.