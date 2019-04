Ministerstwo finansów planuje od września wprowadzić opłatę recyklingową na wszystkie torby z tworzyw sztucznych, poza "zrywkami" - wynika z Aktualizacji Programu Konwergencji. Resort szacuje, że wpływy ze sprzedawanych w sklepach foliówek w 2020 roku przekroczą 1,4 miliarda złotych.

Nowelizację przepisów tzw. ustawy foliówkowej zapowiadał niedawno w Otwocku szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. Informował, że nowe prawo miałoby zostać przygotowane w ciągu kilku miesięcy.

Zgodnie z opublikowaną we wtorek Aktualizacją Programu Konwergencji, nowe prawo mogłoby zacząć obowiązywać od 1 września br. Zmiana prawa miałby polegać na "poszerzeniu obowiązku wnoszenia opłaty recyklingowej na torby powyżej 50 mikrometrów oraz nałożenie obowiązku przekazywania wskazanych środków w cyklu miesięcznym, przy zachowaniu obecnej wysokości opłaty".

Opłata recyklingowa wynosi 20 groszy od jednej torby. Klient kupując torbę w sklepie musi zapłacić dodatkowo podatek VAT (20 groszy plus VAT). Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. ustawą, opłatą objęte są torby z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów. Bezpłatne są tzw. zrywki.

Małe wpływy do budżetu

Sieci handlowe obchodziły jednak przepisy. "Po analizie pierwszego roku obowiązywania opłaty recyklingowej daje się zauważyć niepokojącą tendencję do oferowania przez prowadzących jednostki handlowe, w miejsce toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości do 50 mikrometrów, toreb z tworzywa sztucznego o nieco większej grubości, np. 51 mikrometrów. Tym samym torby te nie podlegają opłacie recyklingowej i mogą być oferowane przez prowadzących jednostki handlowe za dowolną opłatą lub nawet za darmo. Nie jest to działanie korzystne z punktu widzenia zapobiegania powstawaniu odpadów, bo pomimo pewnej redukcji lekkich toreb z tworzywa sztucznego powoduje to wzrost liczby wprowadzanych do obrotu toreb grubszych" - wskazał resort finansów.

MF oszacowało prognozowane dochody z foliówek. W 2019 roku planowane są one na 63 mln zł; w 2020 r. na ponad 1,4 mld zł. "Skutki na 2019 r. oszacowano na podstawie danych nt. dochodów z opłaty recyklingowej uzyskanych do 15 marca 2019 r. Do oszacowania skutków finansowych na 2020 r. przyjęto założenie średniego zużycia toreb z tworzyw sztucznych przez badaną populację (38,4 mln osób) na poziomie 150 sztuk rocznie, przy cenie 20 groszy za sztukę. W szacunkach uwzględniono wpływy za 2019 rok, w tym wynikające z objęcia opłatą recyklingową od września 2019 r. wszystkich toreb z tworzyw sztucznych oraz wpływy za jedenaście miesięcy 2020 r." - wskazano w Aktualizacji Programu Konwergencji.

Minister środowiska pytany na konferencji w Otwocku o wpływy z foliówek za 2018 r. przyznał, że są one małe. Według niektórych mediów to kilkadziesiąt milionów złotych. Rząd z kolei szacował wpływy na 850 mln - 1,5 mld zł.

Polacy statystycznie zużywają rocznie ok. 300 foliówek na osobę. Dekadę temu było to blisko 500 foliówek rocznie.

