Wraz z końcem września mija termin na wykorzystanie zaległego urlopu z ubiegłego roku. Pracodawcy, którzy nie wysłali swoich pracowników na wypoczynek będą musieli liczyć się z grzywną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych.

Teoretycznie pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w całości w ciągu roku. Nie zawsze jest jednak to możliwe. Przepisy regulujące prawo pracy przewidują jednak takie sytuacje i przeciwdziałają kumulowaniu należnego pracownikowi urlopu. To dlatego pracodawca ma obowiązek udzielić zaległego urlopu za ubiegły rok najpóźniej do 30 września kolejnego roku.

Na pracodawcy ciąży obowiązek dopilnowania tego, czy pracownik wykorzysta zaległy urlop. Co jednak, jeżeli nie zrobi tego do końca września?

Nawet 30 tysięcy grzywny

- Jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika - mówiła w rozmowie z tvn24bis.pl rzeczniczka prasowa Głównego Inspektora Pracy Danuta Rutkowska.

Jak wyjaśniła, za niedopilnowanie tego obowiązku pracodawcy może grozić grzywna w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych. - Jeżeli inspektor na kontroli wykryje taką sytuację, to może nałożyć karę grzywny od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. Może skierować też wniosek do sądu i wtedy sąd dysponuje maksymalną karą grzywny 30 tysięcy złotych - tłumaczyła.

- Pracownik nie ponosi z tego tytułu żadnych konsekwencji - podkreśliła.

Pracodawca ma jednak specjalne uprawnienia, które może wykorzystać w przypadku nieosiągnięcia porozumienia z pracownikiem, co do wykorzystania zaległego urlopu.

- Jeżeli pracownik odmawia pójścia na urlop, wtedy pracodawca ma prawo wysłać go na przymusowy wypoczynek. Jest wyrok Sądu Najwyższego, który upoważnia pracodawcę do wysłania pracownika na zaległy urlop nawet wtedy, gdy on nie ma na to ochoty - mówiła Danuta Rutkowska.

Rzeczniczka wyjaśniła też, że ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje pracownikowi tylko podczas okresu wypowiedzenia. - Jeżeli rozwiązujemy stosunek pracy i w tym okresie pracownik ma jakieś dni niewykorzystanego urlopu, to wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego - dodała.