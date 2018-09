Odtwórz: Nie było dróg ani mostów? Schetyna: To cały system kłamstwa

Ruszają przygotowania do budowy odcinka zakopianki pomiędzy Rdzawką a Nowym Targiem. W środę szef krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński podpisał umowę z prezesem firmy Intercor z Zawiercia, która zrealizuje inwestycję. Jej koszt to ponad 880 milionów złotych.

Szesnastokilometrowy odcinek drogi krajowej numer 47 z Rdzawki do Nowego Targu ma być gotowy we wrześniu 2023 roku.

W ciągu nowej dwupasmowej drogi powstaną cztery węzły, w tym dwa w Nowym Targu oraz w Obidowej i Klikuszowej. W 90 procentach trasa będzie przebiegała nowym śladem.

Jak poinformowała GDDKiA w ramach inwestycji wybudowane zostaną drogi obsługujące tereny przyległe do inwestycji, infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, kanalizacja i odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt).

Według Dyrekcji budowa drogi dwujezdniowej do Nowego Targu umożliwi szybsze i bezpieczniejsze połączenie Podhala i Zakopanego z innymi regionami kraju.

Droższa inwestycja

Pierwotnie przetarg na realizację tej inwestycji wygrała chińska firma Stekol, ale ostatecznie nie spełniła wszystkich kryteriów i oferta ta została odrzucona.

W związku z wyłonieniem kolejnej, droższej oferty, konieczne było podpisanie przez ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka aneksu do umowy gwarantującej sfinansowanie inwestycji. Jest ona o 90 milionów złotych droższa w stosunku do wcześniej przyjętych kosztów.



Odcinek zakopianki z Rdzawki do Nowego Targu będzie łączył się z istniejącym dwujezdniowym odcinkiem z Rdzawka - Chabówka.

Jak poinformowała GDDKiA na kolejnych trzech odcinkach w kierunku Krakowa prace nad nową zakopianką są już mocno zaawansowane.