Naukowcy domagają się zakazu sprzedaży papierosów z filtrem. Przekonują, że biliony wyrzucanych rocznie niedopałków przyczyniają się do zaśmiecenia świata. - Filtry to ogromny problem. Nie tylko natury zdrowotnej, gdy palimy papierosy, ale również ekologicznej i finansowej - podkreśliła na antenie TVN24 Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska.

Naukowcy z Uniwersytetu Stanowego San Diego w USA i londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej w publikacji w czasopiśmie naukowym "British Medical Journal" apelują o wprowadzenie na świecie zakazu sprzedaży papierosów z filtrem - informuje "Deutsche Welle".

Według badaczy filtry są bezużyteczne, a firmy tytoniowe dodają je do papierosa, by oszczędzić na kosztach tytoniu, wprowadzając przy tym w błąd kupujących, że palenie takich papierosów jest bezpieczniejsze dla zdrowia.

Niedopałki to też najczęściej wyrzucane na świecie śmieci, a większość stanowi plastikowy filtr wykonany z octanu celulozy, który nie ulega biodegradacji.

- Filtry papierosowe są z tworzyw sztucznych, sztucznej celulozy, która jest plastikiem jednorazowego użytku. (...) Rozłożenie filtra może potrwać kilka lat - wyjaśniła w TVN24 Katarzyna Guzek.

Dodała też: - To ogromny problem nie tylko natury zdrowotnej, gdy palimy papierosy, ale również ekologicznej i finansowej.

Jak stwierdziła, "polskie miejscowości nadmorskie wydają miliony złotych na oczyszczanie plaż" z niedopałków, które są najczęściej znajdowanym na polskich plażach śmieciem.

- Liczymy na zmiany systemowe. Na to, że w przyszłości filtry do papierosów będą tworzone z takich substancji, które będą mogły zostać szybko rozłożone, również w środowisku wodnym - powiedziała Guzek.

Problem

Jak informuje "Deutsche Welle", z badań przeprowadzonych w 2016 roku przez naukowców z Uniwersytetu Justusa Liebiga w Giessen wynika, że z 5,6 bln papierosów wypalanych rocznie na całym świecie, aż 4,5 bln utylizowanych jest w nieprawidłowy sposób, czyli po prostu wyrzucanych w postaci niedopałków.

W 2017 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) doniosła, że do dwóch trzecich wszystkich niedopałków papierosów ląduje na ziemi. Ponieważ dziennie sprzedaje się na świecie 15 mld sztuk papierosów oznacza to 10 mld niedopałków.

Zdaniem naukowców z Uniwersytetu Stanowego San Diego w USA i londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej problem filtrów nie został uwzględniony w międzynarodowej strategii kontroli przemysłu tytoniowego. Ponadto Unia Europejska, ich zdaniem, przeoczyła możliwość dodania papierosowych filtrów do zakazu produktów plastikowych jednorazowego użytku (jak plastikowe sztućce, talerze czy słomki), który zacznie obowiązywać od 2021 roku.