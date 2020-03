Odtwórz: Rzecznik LOT-u o cenach biletów powrotnych do kraju

Odtwórz: "Chcemy wygrać tę walkę o przetrwanie". Branże apelują do minister rozwoju

Zakaz ruchu lotniczego na terytorium Polski będzie obowiązywał do 11 kwietnia, a kontrole graniczne zostaną przedłużone do 13 kwietnia - wynika z dwóch rozporządzeń, opublikowanych we wtorek w Dzienniku Ustaw.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

W Dzienniku Ustaw we wtorek po południu ogłoszono rozporządzenie MSWiA przedłużające do 13 kwietnia br. kontrole graniczne osób przekraczających granicę państwową RP, będącą granicą wewnętrzną strefy Schengen. Dotychczas kontrole te były przywrócone od 15 do 24 marca.

Zakres kontroli, w tym - możliwość jej ograniczenia na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen - jest dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem.

Walka z koronawirusem

Za darmo do Polski. Bruksela pomoże w powrocie Polska sprowadzi swoich obywateli do kraju w ramach unijnego Mechanizmu Ochrony... zobacz więcej » Na wszystkich przejściach granicznych służbę pełni Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Wykaz przejść granicznych, przez które jest możliwy ruch, został opublikowany w załączniku do rozporządzenia z 13 marca. Kilka dni później wcześniejsza nowelizacja rozporządzenia wprowadziła dodatkowe przejścia na granicach z Czechami i Litwą.

Z kolei rozporządzenie wtorkowe wprowadziło modyfikacje do tego wykazu. W odniesieniu do granicy z Niemcami zmieniono zasięg terytorialny dwóch przejść granicznych - w Jędrzychowicach i w Świecku.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Jak wcześniej informowało MSWiA, kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z nim "państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych".

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE

Zakaz lotów

W Dzienniku Ustaw opublikowano również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym na terytorium Polski. Zakaz obejmuje loty pasażerskie z wyjątkiem lotów przewożonych obywateli polskich powracających do kraju. Rozporządzenie wchodzi w życie 29 marca. Będzie obowiązywać do 11 kwietnia 2020 r.



Zakaz nie dotyczy samolotów przewożących obywateli polskich powracających do kraju.



Rozporządzenie nie obejmuje również krajowych połączeń cargo i pocztowych, czarterowych wykonywanych na polecenie Prezesa Rady Ministrów, w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz dla ratowania życia i zdrowia ludzkiego, ze statusem HEAD.

Polskie Linie Lotnicze LOT poinformowały we wtorek wieczorem, że w związku z decyzją polskiego rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych, loty zaplanowane w dniach 29 marca - 11 kwietnia zostały odwołane. Realizowane są tylko rejsy czarterowe w ramach programu "LOT do Domu".

ZOBACZ ROZPORZĄDZENIE