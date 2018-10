Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Odtwórz: Duda: jeśli ktoś chce kupić spodnie w niedzielę, to kupi w poniedziałek

Odtwórz: Błaszczak: Powinniśmy równać do góry, tak jak jest w Niemczech

Odtwórz: "Ludzie są przeciążeni pracą". Zakaz handlu w niedziele trafił do Sejmu

Odtwórz: Co dalej z handlem w niedzielę?

Odtwórz: 3...2...1... Rada Ministrów wreszcie zdradzi co myśli o zakazie handlu w niedzielę

Odtwórz: Zakaz handlu w niedziele w rękach posłów. "S" idzie do Sejmu

Odtwórz: "Solidarność" nie ustępuje, PiS przerywa komisję. Co z zakazem handlu w niedziele?

Odtwórz: Morawiecki o handlu w niedziele: nie jest to problem pierwszorzędny

Odtwórz: Sklepy mają być zamknięte w co drugą niedzielę. "Solidarność" zawiedziona

Odtwórz: Zakaz handlu nie tak szybko. "Być może PiS chce zakazu we wszystkie niedziele"

Odtwórz: Premier Szydło o zakazie handlu we wszystkie niedziele

Odtwórz: Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej. Projekt ustawy trafił do komisji

Odtwórz: Prezydent podpisze we wtorek ustawę o zakazie handlu w niedziele

Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele? Najnowszy sondaż

Odtwórz: Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele

Nie ma i nigdy nie było żadnych planów rozszerzenia ograniczenia handlu na sobotę - napisała w sobotę minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Pod koniec września związkowcy z Solidarności wystosowali do minister rodziny i pracy Elżbiety Rafalskiej pismo w sprawie "niezwłocznej nowelizacji" ustawy ograniczającej niedzielny handel.



Zaapelowano o zmianę przepisów, tak aby zakaz obowiązywał od godziny 22.00 w sobotę do 5.00 w poniedziałek. Solidarność domagała się także zablokowania przekształcania sklepów w placówki handlowe oraz doprecyzowania przepisów w sprawie handlu na dworcach. Związkowcy ocenili ponadto - inne zdanie w tej sprawie miało do tej pory ministerstwo rodziny i inspekcja pracy - że obecne regulacje zakazują otwierania sklepów przez franczyzobiorców.

Zakaz handlu w niedziele

W ostatnich dniach część mediów informowała, że propozycja wydłużenia zakazu handlu w niedziele zyska poparcie rządu. Te informacje zdementowała jednak minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przerwa w zakazie. Dwie handlowe niedziele z rzędu W dwie najbliższe niedziele: 28 października oraz 4 listopada sklepy będą otwart... zobacz więcej » "Nie ma i nigdy nie było żadnych planów rozszerzenia ograniczenia handlu na sobotę" - napisała w sobotę na Twitterze.

Jak dodała, "medialne informacje dotyczące rozszerzenia ograniczenia handlu są nieprawdziwe".

"Nie ma i nigdy nie było żadnych planów jego rozszerzenia na sobotę. Nigdy nie twierdziłam, że ograniczenie handlu powinno dotyczyć także soboty. To kłamstwo, rozsiewane by wywołać niepokój" - wskazała minister.









Również w piątek wieczorem Rafalska informowała, że w ministerstwie rodziny "nie trwają żadne prace dotyczące doby pracowniczej".









Będą zmiany

Do postulatów Solidarności w sprawie zmian w przepisach ograniczających niedzielny handel szefowa resortu rodziny Elżbieta Rafalska odniosła się na początku października.



Minister zapewniła w radiowej Jedynce, że zapoznała się "z uwagami i sugestiami »Solidarności«". - Część tych propozycji, które składa Solidarność, będzie uwzględniona w nowelizacji, nad którą pracujemy - podkreśliła Rafalska.



Jak tłumaczyła, chodzi między innymi o przepisy dotyczące nadużywania placówek pocztowych. - Rzeczywiście jest taka sytuacja, że jest nadinterpretacja przez część pracodawców i nadinterpretacja jest niezgodna z intencją ustawodawcy, mówimy o wykorzystywaniu przepisu związanego z placówkami pocztowymi - wskazała Rafalska.