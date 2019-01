O 1,8 tysiąca wzrosła liczba internetowych sprzedawców w ubiegłym roku. To najlepszy wynik od kilku lat pokazujący, że handel online wciąż ma ogromny potencjał - czytamy w środę w "Rzeczpospolitej".

Jak podkreśliła gazeta, e-handel od lat rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie, obroty rosną dwucyfrowo i w 2018 roku przekroczyły już 50 miliardów złotych. Taki boom przekłada się także na liczbę sprzedawców online, a tych w ubiegłym roku przybyło wyjątkowo dużo.

Przyczyny

Jak wynika z danych z baz GUS zebranych przez wywiadownię gospodarczą Bisnode Polska, ubiegły rok zakończył się wzrostem ich liczby do niemal 31 tysięcy.

- W porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi to wzrost o ponad 6,1 procent. Oznacza to, że polski rynek sprzedaży internetowej tylko w ostatnich 12 miesiącach urósł o 1,8 tysiąca nowych podmiotów. W całym 2018 roku zarejestrowanych zostało 6863 sklepy, wykreślono 5062 - wyjaśnił w rozmowie z "Rz" Tomasz Starzyk, rzecznik Bisnode Polska.



Sejmowi eksperci o zmianach w zakazie handlu. "Nie spotkają się z pozytywnym odbiorem" Odbiór społeczny nowelizacji zakazu handlu w niedziele będzie prawdopodobnie neg... zobacz więcej » - Na wzrost liczby sklepów internetowych, jak również samego znaczenia handlu przez internet ma wpływ kilka czynników. Bez wątpienia ograniczenie handlu w niedzielę, co skłania przedsiębiorców do przeniesienia działalności do internetu - dodał.

Rynek ma jednak wciąż ogromny potencjał. Według danych z raportu Statista Digital Market Outlook Polska znajduje się na 13. miejscu w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce na świecie.



"W latach 2018–2022 jego wartość ma się zwiększyć w naszym kraju o 6 miliardów dolarów. W tym roku wzrośnie ona do 50 miliardów zł. To sporo, bo jeszcze w 2015 roku wartość polskiego rynku e-commerce szacowano na >>zaledwie<< 30 miliardów. Zatem liczba sklepów też będzie dalej szybko rosła" - czytamy w "Rz".