Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Odtwórz: Duda: jeśli ktoś chce kupić spodnie w niedzielę, to kupi w poniedziałek

Odtwórz: Błaszczak: Powinniśmy równać do góry, tak jak jest w Niemczech

Odtwórz: "Ludzie są przeciążeni pracą". Zakaz handlu w niedziele trafił do Sejmu

Odtwórz: Co dalej z handlem w niedzielę?

Odtwórz: 3...2...1... Rada Ministrów wreszcie zdradzi co myśli o zakazie handlu w niedzielę

Odtwórz: Zakaz handlu w niedziele w rękach posłów. "S" idzie do Sejmu

Odtwórz: "Solidarność" nie ustępuje, PiS przerywa komisję. Co z zakazem handlu w niedziele?

Odtwórz: Morawiecki o handlu w niedziele: nie jest to problem pierwszorzędny

Odtwórz: Sklepy mają być zamknięte w co drugą niedzielę. "Solidarność" zawiedziona

Odtwórz: Zakaz handlu nie tak szybko. "Być może PiS chce zakazu we wszystkie niedziele"

Odtwórz: Premier Szydło o zakazie handlu we wszystkie niedziele

Odtwórz: Zakaz handlu w niedzielę coraz bliżej. Projekt ustawy trafił do komisji

Odtwórz: Prezydent podpisze we wtorek ustawę o zakazie handlu w niedziele

Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele? Najnowszy sondaż

Odtwórz: Wiceminister Szwed o tym, co się zmieni w zakazie handlu w niedziele

Rząd wysłuchał raportu "Ocena wpływu ograniczenia handlu w niedziele" i zobowiązał minister przedsiębiorczości do opracowania skróconej informacji na temat raportu oraz jej opublikowania - poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.

Szefowa resortu przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz powiedziała, że prace nad raportem będą kontynuowane do jesieni.

- Jednym z jego podstawowych wniosków jest to, że powinniśmy do jesieni dalej badać zachowania konsumenckie – powiedziała.

Odnosząc się do kwestii ewentualnego powrotu do dwóch niedziel handlowych, odpowiedziała: - Rewolucji w zakresie legislacyjnym nie będzie.

"Inna wymowa"

Jeszcze przed posiedzeniem rządu Emilewicz podkreślała, że z raportu wynika, iż na zakazie handlu w niedziele skorzystało kilka branż, np. turystyka.

"Pogorszy się sytuacja małych sklepów". Sejmowa analiza propozycji zmian w handlu Przywrócenie handlu we wszystkie niedziele poprawi wyniki przede wszystkim placó... zobacz więcej »

- Raport ma zdecydowanie inną wymowę, niż te prezentowane w ciągu ostatnich miesięcy. Przypomnijmy - raporty, które powstawały na zlecenie interesariuszy zmiany obecnej ustawy - podkreśliła we wtorek Jadwiga Emilewicz.

Wyjaśniła dziennikarzom, że resort "poszedł z pytaniami nieco głębiej". "Sprawdziliśmy, co Polacy robią w czasie "zyskanego dnia wolnego". Sprawdzaliśmy, jak ten zakaz oceniają pracownicy handlu. To są szersze wyniki, opieraliśmy się na badaniach szeroko dostępnych, także robionych przez różne centra analityczne - wskazała. Zaznaczyła, że w raporcie znajdują się informacje o tym, jak zmienił się rynek handlu detalicznego od 2014 roku. - Zachowania konsumenckie się zmieniają. (...) My pokazaliśmy nie wpływ zakazu handlu, a zatem tylko jeden rok, pokazujemy także pewną tendencję - mówiła.

"Polacy nie siedzą w domu"

Ale, jak dodała, resort sprawdzał też, na co Polacy wydają pieniądze w dni wolne od handlu. - Mamy tu też wnioski nieprezentowane dotychczas w żadnych raportach - podkreśliła. I wyjaśniła, że chodzi o to, "jak zmieniły się ruchy na kontach indywidualnych w piątki, soboty w poniedziałki". Dane te resort pozyskał, jak podkreśliła Emilewicz, "dzięki uprzejmości PKO BP". - 25 proc. kart płatniczych w Polsce to karty tego banku, a więc wiarygodna pula danych - zaznaczyła Emilewicz.



Szefowa MPiT powiedziała, że z tych badań wynika, że zmieniły się nasze zachowania - w sposób "społecznie atrakcyjny, społecznie ciekawy, budujący kapitał społeczny".

- Polacy nie siedzą w domu w niedziele niehandlowe. Polacy korzystają w większym stopniu, będę o tym dzisiaj mówić i wskazywać (podczas posiedzenia rządu - red.), też z turystyki. A zatem mamy kilka innych branż, które na zamknięciu niedzielnym sklepów (...) zdecydowanie zyskały - podkreśliła Emilewicz.

Zakaz handlu

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku. Zgodnie z nią handel jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.

Od 2020 r. zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę przed Wielkanocą.



Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.