Pierwszy wniosek jest taki, że raporty prezentowane opinii publicznej w ostatnich miesiącach są mało wiarygodne bądź bazują na niewielkiej liczbie danych. Nasz raport też jeszcze nie jest kompletny - zastrzegała w poniedziałek w Krakowie Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii. We wtorek z raportem ma zapoznać się rząd.

Do jesieni należy badać zachowania konsumenckie, to jeden z podstawowych wniosków raportu w sprawie zakazu handlu w niedziele - powiedziała minister Emilewicz.



Jak podkreśliła, badane były trendy w handlu detalicznym od 2014 roku, czyli jeszcze przed wprowadzeniem zakazu. Dzięki temu uzyskane dane są bardziej wiarygodne. W raporcie uwzględniono dane dotyczące między innymi liczby podmiotów prowadzących handel detaliczny, zachowań konsumentów w czasie wolnym w niedziele i "ruchu" na indywidualnych kontach bankowych w piątki, soboty i poniedziałki.



Emilewicz wyjaśniła, że wydłużenie okresu badań do jesieni jest uwarunkowane tym, ile czasu potrzeba, "żeby zrobić dokładne badania konsumenckie". - To nie jest decyzja polityczna - zastrzegła.

Będą zmiany?

- Sprawdzamy, jak zamknięcie sklepów w niedziele wpływa na zachowania konsumenckie - przyznała kilka dni temu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział na początku marca w "Faktach po Faktach" w TVN24, że w sprawie ograniczenia handlu w niedziele jest zaplanowana debata na Radzie Ministrów. Mają zostać omówione skutki społeczne i gospodarcze.

Premier wyjaśnił, że celem wprowadzenia zakazu było, aby małe sklepy rosły w siłę; tymczasem pierwsze analizy pokazują, że niekoniecznie tak się stało.

Zaostrzenie przepisów

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku.

Zgodnie z nią handel w niedziele w 2019 roku jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Przepisy zakładają, że od 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Źródło: PAP