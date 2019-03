Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

W niedzielę 10 marca sklepy będą zamknięte. Utrudnień nie będzie dopiero 31 marca, kiedy zakaz handlu nie będzie obowiązywał.

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta weszła w życie 1 marca 2018 roku.

Zgodnie z nią handel w niedziele w 2019 roku jest dozwolony w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Oznacza to, że zakaz będzie obowiązywał także w dwie kolejne niedziele - 17 oraz 24 marca. Handlowa niedziela przypada dopiero ostatniego dnia miesiąca.

Zaostrzenie przepisów

Przepisy zakładają, że od 2020 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał jedynie w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia każdego kolejnego roku kalendarzowego, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.



Ustawa przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obowiązuje między innymi w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą, kawiarniach.

Zakaz handlu miał pomóc małym sklepom. Premier: niekoniecznie tak się stało Jednym z celów, takim cichym marzeniem było to, żeby polskie małe sklepy rosły w... zobacz więcej » Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi kara w wysokości od 1 tys. zł do 100 tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.

ROK ZAKAZU HANDLU W NIEDZIELE. KTO SKORZYSTAŁ, KTO STRACIŁ?

Przepisy, które miały wyjść naprzeciw oczekiwaniom pracowników handlu, wciąż budzą duże kontrowersje. Organizacje zrzeszające pracodawców wytykają, że nowe przepisy przyniosły finansowe straty zarówno dla małych sklepów, jak i centrów handlowych. Z kolei związkowcy twierdzą, że wprowadzone zmiany przywróciły zatrudnionym w handlu godne warunki pracy.

Możliwe różne rozwiązania

- Zakaz handlu spełnia z jednej strony pewne funkcje społeczne związane z pracownikami, którzy w niedziele chodzili do pracy, a teraz nie muszą chodzić do pracy, przynajmniej w część tych niedziel. A z drugiej strony - pewne funkcje gospodarcze, a mianowicie na przykład promocja polskiego drobnego handlu - mówił premier Mateusz Morawiecki w czwartek w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Jak stwierdził, w Polsce ewolucja gospodarcza w czasach III Rzeczpospolitej doprowadziła do tego, że niepolskie sklepy wielkopowierzchniowe i niepolskie galerie de facto dominują. - Jednym z celów, takim cichym marzeniem było to, żeby polskie małe sklepy rosły w siłę. Pierwsze analizy pokazują, że niekoniecznie tak się stało. Za parę tygodni będziemy mieli dokładniejsze analizy w tym względzie - powiedział.



Pytany, czy dopuszcza możliwość weryfikacji przepisów powiedział, że "jest w tej kwestii zaplanowana debata polityczna na kierownictwie politycznym, na Radzie Ministrów, żeby omówić skutki społeczne i gospodarcze". - Moja wyobraźnia sięga głęboko. Wyobrażam sobie różne rozwiązania. Możemy podjąć różne decyzje, ale jakie, to trzeba jeszcze trochę poczekać - zaznaczył.









Jako jedna z możliwości wskazywany jest powrót do rozwiązania funkcjonującego w 2018 roku, kiedy - co do zasady - handlowe były dwie niedziele, pierwsza i ostatnia.



Jednocześnie w Sejmie utknęła zgłoszona przez posłów PiS propozycja nowelizacji ustawy dotyczącej handlu w niedziele, która miała ograniczyć możliwość otwierania sklepów w niedziele jako placówek pocztowych.