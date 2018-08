Unia Europejska wprowadza zakaz sprzedaży żarówek halogenowych. Chce, aby zastąpiły je bardziej energooszczędne żarówki wyposażone w diody LED. Zakaz wejdzie w życie od 1 września tego roku.

Po blisko 60 latach oświetlania domów i ulic żarówkami halogenowymi ich sprzedaż zostanie zakazania w krajach Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie 1 września.

Nie oznacza to jednak, że ze sklepowych półek nagle znikną wszystkie halogenowe żarówki. Istniejące zapasy magazynowe będą mogły być nadal oferowane, ale sklepy nie będą mogły importować nowego towaru. W ten sposób, po wyczerpaniu zapasów, żarówki tego typu przestaną być dostępne.

Dlaczego?

Unia Europejska chce w ten sposób zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Według szacunków, wycofanie halogenów pozwoli zmniejszyć jego emisję o ponad 15 ton w skali roku, czyli tyle ile wynosi zużycie w całej Portugalii. Wszystko dzięki temu, że żarówki LED-owe potrzebują pięciokrotnie mniej energii niż halogenowe.



Jak podaje "The Guardian", powołując się na szacunki firmy Philips, konsumenci stosujący żarówki LED-owe rocznie zaoszczędzą około 112 funtów. Stanie się tak mimo, że żarówki LED-owe są droższe.



Zdania co do decyzji UE są podzielone. Jonathan Bullock, brytyjski europoseł ocenił, że decyzja Brukseli jest zła. - Klienci powinni mieć swobodę wyboru stosowanych żarówek. Nie powinno to być narzucane przez UE - powiedział Bullock.