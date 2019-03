Wbrew wszystkim obawom system dowodów osobistych z warstwą elektroniczną działa sprawnie - zapewnił w poniedziałek minister cyfryzacji Marek Zagórski. Wnioski o nowe e-dowody można składać od poniedziałku 4 marca.

Szef resortu cyfryzacji poinformował, że do godz. 13.00 zostało złożonych 11 tysięcy wniosków o wydanie dowodu z warstwą elektroniczną. 1,5 tysiąca z tych wniosków złożono w formie elektronicznej.



- Jest bardzo duże zainteresowanie, ale nie powoduje to paraliżu systemu - mówił Zagórski.



Resort cyfryzacji, jak dodał, nie ma też z gmin informacji o problemach z wdrażaniem systemu.



Ci, którzy złożyli wnioski, w ciągu kilku lub kilkunastu dni powinni otrzymać swoje dowody z warstwą elektroniczną - poinformował Marek Zagórski.

Część systemu

E-dowody maja być "elementem całego systemu identyfikacji elektronicznej w Polsce", który ma być komplementarny wobec siebie. Jego częściami składowymi mają być e-dowód, profil zaufany i środki identyfikacji, wydawane przez podmioty komercyjne. - Wszystko to bazuje na jednym rozwiązaniu, które spina węzeł krajowy - zaznaczył minister.

- Dzięki usługom, które oferujemy, na dziś 2 mln 800 tys. osób założyło już profil zaufany. Mamy nadzieję, że e-dowód będzie takim impulsem, żeby założyć sobie profil zaufany, by korzystać z niektórych usług, które dowód daje - mówił Zagórski.

Założenie profilu zaufanego - środka potwierdzania tożsamości w sieci - jest warunkiem korzystania z niektórych możliwości e-dowodu, np. zastrzegania go.

Jeśli dowód się zagubi albo będzie się miało podejrzenie, że ktoś go nam ukradł, będzie możliwość czasowego "zawieszenia" dowodu, albo natychmiastowego unieważnienia.

- Zamiast iść na policję, wypełniać formularze, będziemy mogli natychmiast zawiesić dowód online na 14 dni. Jeżeli w ciągu tych 14 dni dowód się znajdzie, bo gdzieś nam się zawieruszył, będzie można ten proces odwrócić bez konieczności wyrabiania nowego dowodu - mówił minister cyfryzacji.

Zagórski zaznaczył, że celem kierowanego przez niego resortu, nad czym pracuje wspólnie z resortem zdrowia, jest też umożliwienie identyfikacji pacjentów przez e-dowód w placówkach służby zdrowia. Ma to być możliwe pod koniec tego roku.

Łatwiejsza komunikacja z urzędem

Zewnętrznie nowy dowód osobisty będzie wyglądał podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie.

- (E-dowody) zawierają chip, w którym jest warstwa graficzna i elektroniczna. Dzięki temu będziemy mogli łatwiej komunikować się z administracją i z innymi podmiotami – powiedziała w rozmowie z TVN24 Alicja Zdanowicz z Urzędu Miasta w Białymstoku.

Jak wyjaśniła, za pomocą nowego dowodu "będziemy mogli zalogować się do portali e-PUAP, obywatel.gov.pl oraz podpisywać dokumenty". - Już w tej chwili jest złożonych ponad 20 wniosków (o e-dowód w białostockim magistracie – przyp.red). To spore zainteresowanie – dodała.

- Należy wypełnić wniosek, dołączyć do tego kolorowe zdjęcie i złożyć go w naszym urzędzie. Nie ma opłaty za wymianę dowodu. Oczekuje się na niego 30 dni – wyjaśniła.

Stopniowa wymiana

W samej procedurze składania wniosków zmienia się bardzo niewiele. Nieznacznie zmieni się dotychczasowy formularz wniosku.

Jest on poszerzony o możliwość wskazania nowych powodów ubiegania się o dowód osobisty oraz o sekcję z pytaniem o zgodę wnioskodawcy na zamieszczenie w dowodzie certyfikatu podpisu osobistego.

Korzystanie z warstwy elektronicznej w nowym dowodzie nie będzie obowiązkowe, można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później, w dowolnym momencie.

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego nie zmienią się: nadal będzie on potwierdzać tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniać do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami. Zdecydowana większość tych usług dopiero ma się pojawić.

Wymiana dowodów nie jest obowiązkowa. Jeśli ma się ważny dowód osobisty, nie trzeba składać wniosku. Podobnie jak obecna wersja, e-dowód będzie ważny przez 10 lat. Według planów dowody z warstwą elektroniczną będą zastępować dotychczasowe dowody stopniowo – w miarę ich naturalnego procesu wymiany (np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu czy jego utraty). Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i potrwa do 2029 r.

Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.