Moim zadaniem będzie doprowadzenie do sytuacji, w której Centralna Ewidencja Kierowców będzie mogła być jak najszybciej wdrożona - powiedział dziennikarzom nowy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Zagórski był we wtorek, po uroczystości powołania go na ministra w Pałacu Prezydenckim, pytany przez dziennikarzy o swoje najważniejsze zadania, a także o ujawniony we wtorek raport NIK na temat wdrażania systemu CEPiK 2.0 (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców).

Dwa sukcesy ministra

Nowy minister cyfryzacji podkreślał, że po ostatnich trzech miesiącach, gdy wspólnie z premierem kierowali resortem cyfryzacji, są dwa sukcesy. - Jeden to przekonanie Rady Ministrów, że cyfryzacja jest elementem przekrojowym - powiedział.



Drugim sukcesem jest to, dodał, że "udało się ustabilizować" proces tworzenia CEPiK. - Ta część, która została wdrożona 13 listopada już dzisiaj działa - przekonywał Zagórski. Dodał, że przed jego resortem teraz wdrażanie dalszego etapu CEPiK.



- W tym całym procesie rzeczywiście popełniono wiele błędów, a nauka dla mnie jest taka, by wyciągnąć tego wnioski - powiedział, komentując raport NIK w tej sprawie.



Bez dowodu i polisy - bez mandatu. Rząd za zmianą w przepisach Kierowcy, poruszający się po terytorium kraju pojazdami zarejestrowanymi w Polsc... zobacz więcej » Przyznał, że "Centralna Ewidencja Kierowców nie funkcjonuje i jeszcze nie została rozpoczęta".



- Moim zadaniem będzie doprowadzenie do sytuacji, w której Centralna Ewidencja Kierowców będzie jak najszybciej mogła być wdrożona, ale żeby była tak wdrożona i tak przygotowana, by nie wiązało się to z takimi kłopotami dla obywateli, jak było dotąd - wskazał.

Jakie cele

Mówiąc o innych planach swojego resortu, Zagórski zaznaczył, że resort przywiązuje "dużą wagę do kwestii regulacyjnych, związanych z informatyzacją państwa".



Poza tym w planach ministerstwa jest między innymi upowszechnienie internetu 5G w Polsce, doprowadzenie do końca wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także uruchomienie w ciągu kilkunastu miesięcy pakietu e-dokumentów. - Jak uda się te wszystkie elementy zrealizować, to będzie na pewno sukces - powiedział.

Marek Zagórski we wtorek został przez prezydenta zaprzysiężony na ministra cyfryzacji. Wcześniej, od odwołania 9 stycznia br. poprzedniej minister Anny Streżyńskiej jako sekretarz stanu (pełnił tę funkcję od września 2016 roku) kierował pracami MC, które nadzorował premier Mateusz Morawiecki.