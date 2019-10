W tym tygodniu możemy mieć problemy ze zrobieniem zakupów. W najbliższy piątek 1 listopada w związku z dniem Wszystkich Świętych większość sklepów będzie nieczynna. Dodatkowo najbliższa niedziela będzie objęta zakazem handlu.

Kwestię zakupów we Wszystkich Świętych reguluje ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele, która weszła w życie 1 marca 2018 roku.

W związku z tym w piątek handel obędzie się tylko w najmniejszych placówkach - pod warunkiem, że za kasą stanie właściciel. Czynne pozostaną także stacje benzynowe, które znajdują się na liście 32 wyłączeń spod ustawy.

Jeśli chodzi o pracowników innych branż, to Dzień Zaduszny (Zaduszki) 2 listopada ustawowo nie jest dniem wolnym od pracy. W tym roku ten dzień wypada jednak w sobotę, więc część pracowników zyska łącznie trzy dni wolnego z rzędu.

Godziny otwarcia sklepów

"Duże zaskoczenie". GUS opublikował dane ze sklepów Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2019 roku wzrosła o 4,3 procent... zobacz więcej » W związku ze świętem Wszystkich Świętych w piątek nieczynne będą wszystkie sklepy Biedronka. "W czwartek, 31 października br., wszystkie sklepy sieci Biedronka funkcjonować będą w minimalnych godzinach 7.00 - 22.00, chyba że standardowe godziny otwarcia danego sklepu zakładają jego wcześniejsze otwarcie lub późniejsze zamknięcie" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi.

1 listopada zakupów nie zrobimy także we wszystkich sklepach należących do sieci Lidl, Auchan, Polomarket, Dino czy E.Leclerc. "Decyzję o ewentualnych zmianach godzin otwarcia 31 października i 2 listopada są podejmowane przez poszczególne sklepy, które są niezależnymi przedsiębiorstwami" - poinformowało biuro prasowe E.Leclerc. W piątek zamknięte będą sklepy Kaufland.



Z kolei przedstawiciele Żabki zwrócili uwagę, że we Wszystkich Świętych "obowiązywać będą takie same zasady działalności jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Franczyzobiorcy sklepów Żabka mogą więc skorzystać z dopuszczonych przez ustawę wyłączeń". "Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach" - dodali.



Ewentualne braki w zaopatrzeniu będzie można uzupełnić w sobotę. Jak wynika z przesłanych nam odpowiedzi, tego dnia sklepy mają pracować w standardowych godzinach.

W niedzielę będzie natomiast obowiązywał zakaz handlu. Do końca tego roku wypadają cztery niedziele handlowe.