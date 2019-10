Ponad miliard złotych - tyle wyniosły łączne zaległości osób w wieku 18-24 lat. W ciągu trzech lat wzrosły one o ponad połowę. 23-letni rekordzista ma do oddania niemal 3,5 miliona złotych - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej.

Najczęściej problemy z finansami mają młodzi ludzie w województwach: dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Miliard złotych zaległości

Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor i BIK spośród wszystkich grup wiekowych w ciągu trzech lat, od czerwca 2016 do czerwca 2019 r., najmniej niesolidnych dłużników przybyło wśród osób w wieku 18-24 lat. Podczas gdy średnio liczba osób opóźniających spłatę kredytów i bieżących rachunków wzrosła o 22 proc., u młodych było to 7 proc.; najgorzej wypadli 45-54 latkowie. Niespłacone zobowiązania ma około 150 tys. osób z 3,1 mln w wieku 18-24 lat.

Jak wskazał prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, finansowe problemy ma co dwudziesty 18-24 latek, podczas gdy przed trzema laty był to co 25. - Młodzi, którzy wpadną w kłopoty albo już je mają, powiększają swoje zaległości w znacznie szybszym tempie niż starsze pokolenia - wskazuje jednak. Zaległości Polaków w górę. Rekordzista ma do oddania prawie 71 milionów Zaległości płatnicze Polaków na koniec czerwca przekroczyły 76,6 miliarda złotyc... zobacz więcej »



Eksperci BIG InfoMonitor wyliczyli, że w trzy lata zaległości 18-24 latków wzrosły o połowę. Po czerwcu 2016 r. ich średnie przeterminowane zobowiązanie wynosiło 4,9 tys. zł, a teraz dochodzi do 7,1 tys. zł (podobnie źle sytuacja przedstawia się wśród seniorów). Zaległości wszystkich niesolidnych dłużników przez trzy lata powiększyły się o jedną trzecią.



Rekordzista (23-latek) jest na minusie na kwotę niemal 3,5 mln zł. W dziesiątce obecnych rekordzistów pojawiły się cztery kobiety, podczas gdy przed rokiem była jedna - wyliczyło BIG InfoMonitor.



Razem wszyscy młodzi mają ponad 1 miliard zł zaległości - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz z bazy BIK. Prawie 526 mln zł stanowią zaległości pozakredytowe, a ponad 535 mln zł - zobowiązania kredytowe.

Konsekwencje błędów młodości

Eksperci BIG zwracają uwagę, że ludzie młodzi nie mają jeszcze oszczędności i większe wydatki muszą finansować pożyczonymi pieniędzmi. Dodatkowo, brakuje im często odpowiedniej edukacji finansowej. Połowa 18-24 latków przyznaje, że ma niewielką lub wręcz bardzo słabą wiedzę o finansach osobistych.

- W konsekwencji błędów młodości szczególnie dotkliwa może okazać się np. odmowa udzielenia kredytu i to w momencie, gdy komuś będzie na tym najbardziej zależało. Ze względu na długi w rejestrze BIG lub z powodu złej historii kredytowej w BIK, zainteresowany nie pożyczy pieniędzy np. na uruchomienie czy rozwój biznesu lub zakup mieszkania – zaznaczył Grzelczak.



Najwięcej 18-24 latków ma problemy finansowe na Dolnym Śląsku; uwzględniając wszystkich, od 18-latka do seniora, najgorszym województwem w kraju jest woj. lubuskie. Młodzi nieco mniej rzetelnie niż inne grupy wiekowe spłacają również zobowiązania na Pomorzu i Mazowszu, ale za to lepiej w Łódzkiem i na Opolszczyźnie.



Finansowa sytuacja młodych byłaby lepsza, gdyby nie rozrzutność i życie ponad stan - uważają eksperci BIG, którzy powołują się na badania Quality Watch. Wynika z nich, że 12 proc. osób do 24. roku życia w ogóle nie traci pieniędzy na zbyt drogie zakupy, zaś jedna czwarta płaci za różne rzeczy za dużo, tracąc w ten sposób miesięcznie co najmniej jedną dziesiątą swojego budżetu. Problemem jest przede wszystkim sprzęt RTV i AGD – 32 proc. wskazań. Kolejną z głównych kategorii, na które młodzi ludzie wydają więcej, niż w swoim przekonaniu powinni, jest elektronika.



Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Działając w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm.

Brak centralnego rejestru

W Polsce nie ma centralnego rejestru dłużników.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor) gromadzi informacje gospodarcze o zaległym zadłużeniu osób i firm. Zbieraniem i udostępnianiem danych na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz przedsiębiorstw zajmuje się też między innymi Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej.