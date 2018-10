Od piątku rano kierowcy jadący ekspresową siódemką z Warszawy do Krakowa mogą korzystać z zachodniej obwodnicy Radomia - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w otwarciu 25-kilometrowego odcinka trasy S7 na terenie gminy Jedlińsk.

W uroczystym otwarciu wzięli też udział m.in. szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Radomia Wojciech Skurkiewicz.



- Na tę drogę czekali mieszkańcy Radomia i Radomszczyzny oraz setki tysięcy tych, którzy drogą nr 7 jechali z Warszawy na południe, albo z południa w kierunku Warszawy i pokonywali trudności komunikacyjne w Radomiu - powiedział Andrzej Adamczyk. - Dzisiaj skracamy przejazd pomiędzy Warszawą a Krakowem o kilkadziesiąt minut. Szacujemy, że w godzinach szczytu będzie to ok. 45 minut do godziny krócej - dodał.



- Kiedy (...) wizytowaliśmy budowę przed półtora miesiąca, pan prezes firmy Dragados, odpowiedzialny za tę budowę dyrektor odcinka powiedział, że "chcielibyśmy, by tą drogą samochody pojechały przed świętem Wszystkich Świętych". I dotrzymali słowa - podkreślił minister infrastruktury.

Ponad trzy lata pracy

Prace przy budowie nowej drogi Radomia rozpoczęły się w sierpniu 2015 r. W ramach inwestycji wybudowano blisko 25-kilometrowy odcinek nowej trasy z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, a także cztery węzły drogowe, 21 wiaduktów, cztery mosty i dwie kładki dla pieszych. Równolegle wzdłuż trasy powstały drogi dojazdowe.



Wjazd na obwodnicę jest możliwy w czterech miejscach, na węzłach: Radom Północ (w Jedlance), Radom Zachód (w Mleczkowie), Wolanów i Radom Południe (w Młodocinie). Koszt inwestycji to 729,4 mln zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z pieniędzy unijnych, z programu "Infrastruktura i Środowisko". Wykonawcą robót była hiszpańska firma Dragados.



Dzięki nowej obwodnicy Radomia ominąć to miasto mogą podróżujący ekspresową siódemką z Warszawy do Krakowa. W Radomiu w godzinach szczytu ruch tranzytowy nakłada się na ruch lokalny. Szczególnie przed światłami tworzą się korki, a np. w piątkowe popołudnie przejazd przez Radom zajmuje nawet godzinę. Obwodnica Radomia zapewni płynny przejazd między Warszawą, Kielcami i Krakowem.



Źródło: GDDKiA Schemat obwodnicy Radomia

Szybciej z Warszawy do Krakowa

Oddana do użytku obwodnica Radomia to niejedyny realizowany obecnie fragment S7 pomiędzy Warszawą i Krakowem. W 2020 zakończy się budowa odcinka od granicy województw do Skarżyska-Kamiennej (ok. 8 km).



GDDKiA podpisała już umowy z wykonawcami odcinków od Szczepanowic do Nowej Huty (21 km) oraz na nowy wylot z Warszawy do obwodnicy Grójca (ok. 29 km). W przygotowaniu jest ostatni fragment S7 od granicy woj. małopolskiego do Szczepanowic (24 km). Kierowcy ukończoną ekspresową S7 z Warszawy do Krakowa pojadą pod koniec 2022 r.