Produkt Krajowy Brutto w pierwszym kwartale 2019 roku wzrósł o 4,7 procent rok do roku - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. - Wynik jest sporo wyższy od oczekiwań z początku roku - zauważyła Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego. Z kolei analitycy mBanku po najnowszych danych podnieśli prognozy wzrostu polskiej gospodarki dla całego 2019 roku.

Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że wzrost PKB w I kwartale 2019 r. wyniósł 4,6 procent. Dla porównania w IV kwartale 2018 r. polska gospodarka urosła o 4,9 proc. rdr.

Z danych GUS wynika, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 12,6 proc. licząc rok do roku (rdr), konsumpcja prywatna wzrosła o 3,9 proc., a popyt krajowy wzrósł o 4,2 proc. rdr. Eksperci spodziewali się, że inwestycje będą wyższe o 7,2 proc. rdr, konsumpcja prywatna - o 4,2 proc., a popyt krajowy - o 4,4 proc.

Ekonomiści rewidują prognozy

Dane o PKB za I kw. 2019 roku sprawiły, że ekonomiści mBanku zmienili prognozę tempa wzrostu gospodarczego Polski na cały rok - podnieśli ją z 4,5 proc. do 5,0 proc.

"Struktura wzrostu w I kwartale jest korzystna. To, co hamowało i rozczarowało (konsumpcja prywatna), jest przejściowe. To, co przyspieszyło i zaskoczyło na plus (inwestycje i konsumpcja publiczna), jest trwałe. Podwyższamy prognozy wzrostu PKB na 2019 z 4,5 do 5,0 proc. średniorocznie" - napisano na profilu mBank Research na Twitterze.



Wyraźnie przyspieszyło ożywienie inwestycyjne - zauważa w komentarzu do danych GUS Piotr Piękoś, ekonomista z banku Pekao.

"W pierwszym kwartale 2019 r. odnotowano dalsze lekkie spowolnienie wzrostu PKB – odczyt był najniższy od ok. dwóch lat - potwierdzające stopniowe słabnięcie koniunktury gospodarczej" - zwrócił uwagę. Podkreślił, że skala spowolnienia jest jednak bardzo umiarkowana.

"W dalszym ciągu mamy do czynienia z dynamicznym wzrostem konsumpcji prywatnej dzięki wysokiej dynamice dochodów z pracy, a w średnim terminie zostanie ona jeszcze wzmocniona przez planowaną ekspansję fiskalną" - zaznaczył.

"Biorąc pod uwagę solidny wzrost PKB w 1 kw. 2019 r. i zachęcające dane o nakładach inwestycyjnych rewidujemy w górę prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2019 r. - do 4,5 proc. z 4,0 proc. oczekiwanych wcześniej" - dodał.

"Ogólnie rzecz biorąc, wynik jest sporo wyższy od oczekiwań z początku br., które kształtowały się poniżej 4,5 proc., i na pewno skłaniał będzie do rewizji w górę prognoz PKB na cały 2019 r. Głównymi motorami wzrostu polskiej gospodarki w pierwszym kwartale br. były konsumpcja gospodarstw domowych, inwestycje oraz konsumpcja publiczna" - przyznaje także Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego.

Jej zdaniem tempo wzrostu PKB osiągnie w całym roku co najmniej 4,5 proc. "Spowolnienie gospodarcze u naszych głównych partnerów handlowych, ze względu na charakter tego spowolnienia, będzie mieć ograniczony wpływ na wzrost PKB w Polsce" - oceniła.

Ekonomiści z ING odczyt PKB ocenili jako "mocny" i - jak dodano - "Polska opiera się recesji w niemieckim przemyśle".

W ich opinii pozytywnym zaskoczeniem jest wzrost dynamiki inwestycji z 8,2 proc. do 12,6 proc. rdr. Zwrócono jednak uwagę, że "plany inwestycyjne firm są bardzo pesymistyczne, a duży skok inwestycji w I kw. 2019 r. może być efektem niskiej bazy".

W odniesieniu do kolejnych kwartałów zwrócono uwagę, że idą wybory oraz "nowy boom konsumpcyjny", a trzynasta emerytura i rozszerzenie 500 plus na pierwsze dziecko wypłynie pozytywnie na wzrost PKB.









Coraz lepsze prognozy

Tydzień temu OECD poinformowała w majowej edycji raportu "Economic Outlook", że podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2019 r. do 4,2 proc. z 4,0 proc., a w 2020 r. do 3,5 proc. z 3,3 proc.

Na początku maja Komisja Europejska podniosła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski na najbliższe dwa lata. W tym roku dynamika Produktu Krajowego Brutto ma wynieść 4,2 procent, natomiast w przyszłym wzrost gospodarki ma zwolnić do 3,6 procent.

Według kwietniowych szacunków Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w Polsce w 2019 r. wyniesie 4 proc., a w 2020 r. PKB wzrośnie realnie o 3,7 proc.