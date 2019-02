Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje, że wzrost Produktu Krajowego Brutto Polski będzie coraz mniejszy - spadnie z 3,6 procenta w 2019 roku do 2,8 procenta w latach 2021-2023. Szacuje też, że wzrost gospodarczy w 2018 r. wyniósł 5,1 procent.

"Oczekujemy, że wzrost gospodarczy (w Polsce - red.) spowolni do bardziej możliwego do utrzymania tempa, z powodu osłabiającego się popytu zewnętrznego i »wąskich gardeł podażowych«. Spowalniający popyt zewnętrzny obniży dynamikę PKB do wciąż mocnego 3,6 proc. w 2019 r., którą wspierać będą solidna konsumpcja prywatna i absorbcja funduszy UE" - napisano w raporcie. Szefowa MFW: państwa powinny rozważyć emisję swoich kryptowalut - Banki centralne powinny rozważyć możliwość emisji własnych wirtualnych walut –... zobacz więcej »

Imigracja spowolni

"W tym samym czasie spodziewamy się, że imigracja pracowników z zagranicy spowolni w warunkach słabnącego wzrostu gospodarczego, i - po części - z powodu otwarcia rynków pracy w krajach UE o wyższych dochodach. W dłuższej perspektywie, zmniejszająca się populacja osób w wieku produkcyjnym, stłumione inwestycje prywatne i niższa wydajność pracy obniżą wzrost gospodarczy do ok. 2,8 proc. w 2023 r." - dodano.



Autorzy raportu prognozują, że dynamika PKB Polski wyniesie 5,1 proc. w 2018 r. (takie dane we wstępnym szacunku przedstawił pod koniec stycznia także Główny Urząd Statystyczny), 3,6 proc. w 2019 r., 3,0 proc. w 2020 r., a w latach 2021-2023 obniży się do poziomu 2,8 proc.