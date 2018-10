- Ceny mogą wzrosnąć, szczególnie w sektorach energochłonnych, jak branża piekarnicza. Tutaj można oczekiwać podwyżek cen - powiedział w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS analityk banku Credit Agricole Jakub Olipra.

Jak twierdzi Jakub Olipra na wzrost cen wpływ będą miały koszty energii. - Wzrost cen energii dla przedsiębiorstw przekłada się na ceny produktów finalnych - powiedział. Podkreślił, że może to dotyczyć np. branży piekarniczej. Tym bardziej, że ze względu na suszę drożeją zboża. GUS podał, że ceny pszenicy w skupie były wyższe o 8,5 proc. niż przed miesiącem. Żyto i jęczmień podrożało jeszcze bardziej – odpowiednio o 11,8 i 10,1 proc.

Z kolei drugi gość programu "Biznes dla Ludzi", dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej prof. Andrzej Kowalski mówił, że do ewentualnych podwyżek przyczynią się czynniki globalne. Jako przykłady wymienił brexit, wojnę celną, czy zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń (ASF).