Cena pietruszki zbliża się do ceny szparagów. Podwyżki to efekt suszy. - Lekkiego spadku cen można oczekiwać od czerwca wraz z pojawieniem się tegorocznych zbiorów - mówi tvn24bis.pl Jakub Olibra, ekonomista Credit Agricole.

Ponad 20 zł - tyle w niektórych sklepach trzeba zapłacić za kilogram pietruszki. Nieco drożej jest na bazarach i targach. To wynik gwałtownego wzrostu cen hurtowych. Na Rynku w Broniszach (Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA w Broniszach) cena za kilogram pietruszki dochodzi nawet do 16 zł (średnia cena to 12 zł). Rok temu o tej samej porze za kilogram tego warzywa trzeba było zapłacić przeciętnie 8 zł, a dwa lata temu - niecałe 5 zł.

Drożeją też inne warzywa. Za kilogram szparagów trzeba zapłacić w hurcie na rynku hurtowym w Broniszach średnio 15 zł, podczas gdy rok temu cena wynosiła 11 zł. Buraki ćwikłowe zdrożały z 80 gr rok temu do 1,65 zł obecnie, a cebula z 75 gr do aż 3,30 zł.

Co z tą pietruszką?

Po oczach najbardziej biją jednak ceny pietruszki. Zwrócili na nie uwagę niektórzy politycy.



Ze spraw przyziemnych. Pietruszka już 15 zł za kg Co dalej, ziemniaki po 39,99?pic.twitter.com/ZDplHKAVew — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) 2 maja 2019

Zdaniem Anny Kaszewiak, ekspertki Rynku w Broniszach wysokie ceny pietruszki spowodowane są zmniejszeniem podaży i wysokimi kosztami przechowywania warzyw w nowoczesnych chłodniach.

Jak z kolei tłumaczy Krzysztof Kutwa, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego pietruszka to warzywo korzeniowe i jest bardzo wrażliwe zarówno na niedobór jak i nadmiar wody w glebie. W związku z tym nieodpowiednia ilość wody prowadzi do rozdwajania korzenia czy zwiększonej podatności na choroby.

Podatek handlowy mogą zapłacić klienci. "Wzrost cen w sklepach jest realny" W Polsce znów będzie można pobierać zawieszony dotychczas podatek handlowy - wyn... zobacz więcej » - Susza rolnicza powoduje, że pietruszka nieprawidłowo kiełkuje, a samo warzywo w późniejszym okresie słabo wzrasta. Pokłosiem zeszłorocznej suchej wiosny były wtedy nie tylko późniejsze niskie plony, ale i słabej jakości nasiona. Plantatorzy tegoroczną pietruszkę obsiewali kilka razy, tymi właśnie nasionami słabej jakości, bo pietruszka nie wzrastała - wyjaśnia Krzysztof Kutwa.

Z Kutwą zgadza się Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole. - Bardzo wysokie ceny pietruszki są efektem ubiegłorocznej suszy. Warzywa korzeniowe do jakich zaliczamy pietruszkę zostały szczególnie przez nią dotknięte. Nadal bazujemy na ubiegłorocznych niskich zapasach. Susza wystąpiła także w innych krajach Europy, stąd importowana pietruszka jest również droga - mówi.

Według niego, lekkiego spadku cen można oczekiwać od czerwca wraz z pojawieniem się tegorocznych zbiorów. - Latem i jesienią spadek cen powinien przyspieszyć. Czynnikiem ryzyka dla takiego scenariusza są jednak niekorzystne warunki agrometeorologiczne. W ostatnich miesiącach było bardzo sucho. Choć obecnie sytuacja się poprawiła to ryzyko suszy pozostaje wysokie - mówi Olipra.

Kutwa zaznacza, że trend wzrostu cen jest uzależniony od warunków agrometeorologicznych, nie zaś ekonomicznych. - Zatem trudno jednoznacznie wskazać jak długo obecna tendencja będzie się utrzymywać - dodaje.

Wiele warzyw i owoców ma także bardzo wysoką cenę ponieważ są sprowadzane z cieplejszych rejonów. W Polsce jeszcze nie zdążyły wyrosnąć. I tak młode ziemniaki (z Cypru) kosztują 30 złotych za kilogram, czereśnie (z Hiszpanii i Grecji) kosztują nawet 80 złotych za kilogram. W warzywniakach pojawiają się też już polskie truskawki. Są jednak droższe od tych na przykład z Hiszpanii, kosztują około 20 złotych za kilogram (hiszpańskie - nawet o połowę mniej). Jak tłumaczą eksperci, by przyspieszyć proces wegetacji, rosną w ogrzewanych szklarniach, co podnosi koszt ich uprawy. W połowie czerwca powinny pojawić się truskawki gruntowe, a to oznacza że ich cena powinna spaść.