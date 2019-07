O niemal jedną trzecią wzrosła w marcu liczba osób pobierających emerytury w wysokości do 500 złotych w stosunku do danych w ubiegłego roku - wynika z opracowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z drugiej strony rośnie także liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 5 tysięcy złotych.

Waloryzacja emerytur przeprowadzona 1 marca 2019 roku polegała na podwyżce świadczeń o 2,86 proc., nie mniej niż o kwotę 70 zł brutto. Minimalne emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły z kwoty 1029,80 zł do 1100 zł brutto.

Jak wynika z danych ZUS, waloryzacji wskaźnikiem podlegało 29,3 proc. świadczeń, natomiast podwyższeniu do gwarantowanej kwoty wynoszącej 70 zł – 70,7 proc.

Po waloryzacji emerytury i renty w najniższej wysokości (1100 zł) otrzymuje 511,4 tys. osób. Ponadto, w porównaniu z analogicznym okresem roku 2018, nastąpił wysoki wzrost - o 31,3 proc. - liczby osób pobierających emerytury w wysokości do 500 zł brutto. Przepaść w emeryturach kobiet i mężczyzn - Różnice w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn wynikają ze specyfiki i długoś... zobacz więcej »

"Rosnąca liczba osób pobierających świadczenia niższe od najniższej emerytury wynika z faktu, iż osoby te nie wypracowały stażu uprawniającego do podwyższenia emerytury do wysokości emerytury minimalnej, która wynosi dziś 1100 zł. Należy przypomnieć, że przy obniżeniu wieku emerytalnego w 2017 r. został również obniżony warunek stażu: dziś wynosi on 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn" - wyjaśnia dr Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Tzw. groszowe emerytury otrzymują osoby, które na przykład pracowały zaledwie kilka dni. W marcu informowaliśmy, że najniższa emerytura w Polsce, wypłacana przez ZUS, to 2 grosze.

Nadal najwięcej emerytur, bo około 21 procent, mieści się w przedziale od 1600 do 2000 zł brutto. Mocno różnią się jednak przeciętne świadczenia w przypadku kobiet i mężczyzn.

Najwyższe świadczenia

Z raportu ZUS wynika, że systematycznie rośnie liczba osób pobierających emerytury w wysokości powyżej 5 tys. zł. Ich liczba wyniosła 174,8 tys. i w porównaniu z rokiem poprzednim była wyższa o 44,0 tys. (tj. o 33,6 proc.).

Bardzo wysokie emerytury, w wysokości ponad 10 tys. zł, pobiera 427 osób, w tym 11 osób to świadczeniobiorcy z emeryturą w wysokości ponad 15 tys. zł.

ZUS ocenił, że mimo dynamicznego wzrostu zarówno bardzo niskich jak i bardzo wysokich emerytur, to skala tego zjawiska jest niewielka.







W opracowaniu podkreślono także, że w Polsce nierówności dochodowe ludności w wieku emerytalnym nadal są niższe niż ludności w wieku produkcyjnym.

Jak wyjaśnia Paweł Wojciechowski, wynika to przede wszystkim z faktu istnienia gwarancji minimalnej emerytury, ale także z ograniczenia na wnoszenie składki emerytalno-rentowej do limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia oraz z zastosowania w ostatnich kilku latach waloryzacji kwotowo-procentowej.